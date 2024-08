Skomina: Agresivan pristup trenera Dinama mi se ne sviđa! Strukan je dobio u tom duelu

Iza nas je uzbudljivo drugo kolo HNL-a nakon kojeg su se na vrhu izdvojili Šibenik i Dinamo. Drugo kolo donijelo nam je prve kikseve favorita, Rijeka je odigrala 0-0 s Varaždinom, a Hajduk 1-1 s Lokomotivom. Od ove sezone hrvatska sportska javnost ima privilegiju čuti sudačke analize iskusnog Damira Skomine, bivšeg elitnog suca iz Slovenije, koji je dao svoje ekspertne komentare na događaje i sudačke odluke iz minulog kola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Nevjerojatna priča oko Perišića! Rekao Gattusu da odlazi jer su ga zvali da dođe u Barcelonu?! | Video: 24sata/pixsell

- Laganih kola nema, jednostavno super je kad ispadne kolo gdje nema repova. Ovo je jedno od tih i nadam se da će ih biti više. Suci su bili na razini - započeo je Skomina i dodao

- Kao što sam rekao, jako je bitno pripremiti se za utakmicu. Imali smo i derbi koji je iskakao po zvučnosti, onaj između Osijeka i Dinama, gdje je sudac jako dobro odradio svoj posao. Što više takvih.

Lokomotiva - Hajduk 1-1, sudac Dario Bel (Osijek)

97. minuta, prekršaj Sigura i penal za Lokomotivu

- Tu reakcija obrambenih igrača govori više nego išta drugo. Evidentan prekršaj i kazneni udarac. Sudac Bel je bio u dobroj poziciji i tu nema nikakvih primjedbi. Kada si u dobroj poziciji, kada jasno vidiš... Jako dobar govor tijela i puno je manje mogućnosti da netko proba utjecati na tebe. Sudac svojim govorom tijela nije dozvolio, mada je to sedma minuta nadoknade... Kad si tako odlučan i dobro vodiš utakmicu, kad ti se vjeruje, onda u takvom kritičnom trenutku, kada dosudiš nešto što je jako ispravno, nema problema.

Osijek - Dinamo 1-2, sudac Duje Strukan (Split)

98. minuta, Strukan nakon gola Dinama dodao dvije minute. Uslijedili su protesti

- Imali smo označeno sedam minuta nadoknade, gol je pao na 4:30 i nešto. Moramo imati još najmanje dvije minute da se odigra do kraja. Kada je krenulo slavlje bilo je blizu isteka vremena. Zato je jako dobro da ti pokažeš da od ovog trenutka igramo još dvije minute i to nije ništa sporno. Kada momčad postigne gol, za nju je to kraj, a sudac mora biti ekspresivan i to je Strukan jako dobro pokazao. Otišao je do klupe koja je vjerojatno vršila pritisak, čuju se riječi četvrtog suca koji govori gdje idu žuti kartoni, jaka je tenzija. Možda mala opaska, okej, suci i igrači se znaju, ponekad zna biti opasno približiti se treneru. Ne sviđa mi se jako agresivan nastup trenera (Jakirović op.a.), ti se malo izmakneš i daš mu jasno do znanja da je kraj priče. Tu je simpatično ispalo. Duje je dobio taj duel s trenerom Dinama i s pomoćnikom Osijeka.

Varaždin - Rijeka 0-0, sudac Tihomir Pejin (Donji Miholjac)

- Nema spornih situacija.

Šibenik - Slaven Belupo 2-0, sudac Mateo Erceg (Benkovac)

81. minuta, pad Jagušića, potencijalni penal?

- Vidimo da sudac u biti vidi čak i bolje nego što kut kamere pokazuje što se točno dogodilo. On stoji u idealnoj poziciji gdje vidi koliki je intenzitet lakta i ruke prema glavi. Iz tih postojećih snimki nemamo nešto što bi bilo jasno i čisto da je kontra. Imamo kontakt ruke i glave, dosta je statična situacija i napadač je taj koji se kreće prema obrambenom igraču. Iluzorno je očekivati da će obrambeni stajati s rukama na boku.

U današnje vrijeme svi na klupi grabe tehnologiju i pregledavaju snimke instantno.

- To je tako da odmah svi mogu pregledavati, pod tom tenzijom taj netko zna biti jako pristran prema sebi i gledati što je njemu u korist. Nisam još do sada čuo da je neki klub dobio zbog suca, samo da je izgubio.

Istra - Gorica 2-1, sudac Ante Terzić (Podstrana)

67. minuta, penal za Istru, dosuđen nakon VAR intervencije

- Vidi se da sudac gleda u to, ali već je pogledao za loptom i zato nije vidio evidentan prekršaj Pršira. Koji je u želji da udari po lopti išao nesmotreno i jasno i čisto udario napadača. To mora biti intervencija VAR-a i dobra je intervencija. Sudac mora očekivati što će se dogoditi, oči su mu otišle prema lopti, prekršaj koji je jako evidentan nije označio, ali zato imamo VAR. To se i dogodilo i dosuđen je penal.

- Sudac svaki put kaže što je vidio. On nije ništa primijetio i nije komunicirao da je za njega to premalo. Za prijašnju situaciju sigurno je sudac rekao da vidi kontakt i da je to za njega premalo. On mora imati skroz dokaz da ono što on govori, da nije istina. Sudac je jednostavno krivo procijenio, gledao prema lopti i zakasnio. Tu apsolutno mora biti intervencija VAR sobe, sudac mora ići pogledati i vidjeti je li to za njega prekršaj.

84. minuta, gol Gorice

- Crte koje vidimo, ona plava je na špici kopačke od obrambenog igrača, najbliži poprečnoj crti. Crvena crta je od napadača koji je pola metra iza. Jako bitno kod zaleđa je tko utječe. Tu je bezbroj igrača Gorice, više njih koji su u zaleđu, ali to nije kažnjivo. Da bi bilo kažnjivo moraš biti aktivan. Broj pet nije aktivan, on dolazi do lopte i super od pomoćnika koji je tu bio jako precizan, dobro vidio i pustio akciju. Korektan gol.