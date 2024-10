Skomina: Slavenov gol trebao je biti priznat. Vjerujem da je Zebec htio propasti u zemlju

Iza nas je deveto kolo HNL-a. Završila je prva četvrtina prvenstva poslije koje je Hajduk vodeći u ligi i po prvi put otkako se igra format s deset momčadi nema niti jedan poraz u prvih devet kola.

Gennaro Gattuso ima puno razloga za zadovoljstvo i susret Hajduka i Šibenika bio je čist što se tiče sudačkih odluka. No, jedna utakmica ovoga kola ražestila je koprivničke navijače jer odluka suca Marija Zebeca da poništi gol Dominiku Kovačiću, koji bi Slavenu donio pobjedu protiv Rijeke, podigla je puno prašine.

Svoje viđenje te i svih ostalih spornih situacija ovoga kola dao je bivši elitni sudac i sudački ekspert MAXSporta Damir Skomina u emisiji "Tportal sudačka analiza".

Slaven - Rijeka 0-0, sudac Mario Zebec

33. minuta, start Agbekpornua nad Jankovićem, žuti zbog simuliranja

- Tu apsolutno nema uključivanja VAR-a jer je van kaznenog prostora. Kod simuliranja moramo biti 100 posto sigurni da nas netko želi prevariti i suci imaju naputak da se to iskorijeni iz nogometa, u zadnjih 20 godina i više. Imamo puno kamera, sve ih je više, i na samim analizama imamo dokaze što sve igrači i kako znaju odglumiti. Uputa je da kada dolazi do prevare, simuliranja, da treba dati karton. Tu ima simuliranja, vidi se po Jankoviću. Možda to nije baš eklatantan primjer za žuti jer ipak postoji minimalni kontakt bok na bok, ali ne bih se u to upuštao. Janković možda i osjeti taj kontakt, olako padne i tu bih se složio sa sucem Zebecom da to u startu primijeni.

35. minuta, pogodak Kovačića, Zebec ga poništio

- Taj gol je trebao biti priznat i tu nema govora. Ništa drugo osim gola ne možemo raspravljati. Razumijem VAR suca koji je prije toga upozoravao na duel Smolčića i Nestorovskog. Nije bio toliko pribran i koncentriran, osjećaje moraš ostaviti po strani. Na terenu moraš biti smiren, udahnuti i čekati. To je najbitnije kod VAR-a, da se pričeka. Svaki sudac koji sudi VAR morao je proći edukaciju da dobije certifikat s kojim može suditi. Bezbroj puta se na edukaciji priča da se pričeka i vidi. Ne znamo kako bi završila ova utakmica jer je Slaven imao 1-0, ali on je morao biti priznat. Da je sudac imao sreće i svirnuo djelić sekunde kasnije, onda bi se VAR mogao uključiti jer je lopta bila u golu. Svirao je potezanje Nestorovskog prema Smolčiću, ali to je premalo. Da je imao mogućnost pogledati snimku to bi i vidio. Najteže je Slavenu koji je izgubio bodove. A nije lako biti sudac kada znaš da si tako ključno pogriješio. I vjerujem da bi u tom momentu najradije propao u zemlju, ali moraš suditi dalje.

- Kao prvo, kada padne gol i da je sudac prosudio da je to prekršaj, onda bi mogao ostati kod svoje odluke. Kada pada gol, moraš imati nešto, udaranje, povlačenje s dvije ruke... Da netko nekoga prebaci pa onda možeš reći da je to prekršaj, prije postignutog zgoditka. Tu treba upotrebljavati zdrav razum i razmišljati što je dobro za utakmicu.

58. minuta, Janković pao nakon Kovačićeva kontakta. Bez prekršaja

- Došlo je do kontakta, Janković ga je i potencirao. To je prekršaj. Govor tijela obrambenog igrača je za iščitati. S terena to nije lako vidjeti, mi s kamere gledamo sa strane. Jedino je sudac imao šansu da je čuo taj kontakt. Ali tu se VAR nikako ne uključuje jer je to vani, nemamo situaciju za crveni karton ili čistu situaciju za pogodak. To je po meni samo prekršaj, ne i za žuti karton.

Varaždin - Dinamo 0-1, sudac Duje Strukan

18. minuta, kažnjivo igranje rukom, penal za Dinamo?

- To nije bilo kažnjivo. U VAR sobi imaju bolji zoom nego mi tu, ali u tom položaju gdje su igrači skupa i gdje je ruka obrambenog na suparniku, to apsolutno nije za kazneni udarac. Provjerava se sve, na komunikaciji su stalno i VAR svaku situaciju pogleda.

87. minuta, duel Belcara i Sučića. Pukla arkada Sučiću, nije bilo prekršaja niti kartona

- Duje je dobro odsudio utakmicu. To je start i udarac za žuti karton i trebao je to označiti kao prekršaj za žuti karton. On je s druge strane gdje nema pogled, ali je na osjećaj trebao osjetiti. Sviđa mi se kako Duje ne ulazi u svađe s trenerima, tako sam i sam radio. Ne mogu komentirati što je trener Dinama napravio, ali vidim po pristojnoj komunikaciji s obje strane da je Nenad Bjelica prihvatio žuti karton. Jako je bitan ljudski faktor kako vodiš utakmicu i kako se ophodiš prema igračima, trenerima, kada znaš tko je lider na terenu i van njega. Kada je netko agresivan trebaš na početku odmah doći do njega i mirno mu reći "ja sudim i neću to tolerirati".

Bilo je krvi, dolazi li do crvenog kartona? Može li Strukan s odgodom dati karton kada vidi krv?

- Nije sudio niti prekršaj. Tamo gdje nisi sudio prekršaj... Sada imamo dokaze, ali treba se gledati je li se ruka upotrijebila kao alat ili kao oružje. Ovdje je govor samo o žutom. Slažem se da se ne daje žuti kada već nije svirao prekršaj i da se tako ne krši protokol.

Hajduk - Šibenik 4-0, sudac Patrik Kolarić

2. minuta, gol Rakitića, 60 sekundi se provjeravalo potencijalno zaleđe

- Vidi se da situacija i nije toliko komplicirana. Pohvala pomoćnom koji je tu priznao gol i snimka mu ide u prilog. Pričali smo prije same emisije kada je stadion toliko veći i kada je kamera na tolikoj visini, imaš puno bolju dubinu i kut i puno je lakše provlačiti crte. Imamo stadione koji su puno manji, jednostavno, to je primjer kako bi trebalo biti. Bolje da se izgubi i dvije minute pa imamo ispravnu odluku. Treba se vratiti na postavke i vjerujem da će se suci potruditi da nisi ti taj sljedeći kojem se to dogodi. Pričamo samo o pribranosti i koncentraciji. Ne treba žuriti. Imamo VAR i idemo ga upotrijebiti.