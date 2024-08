Skomina: Kardinalna pogreška i veliki previd suca! Slavenu je trebao biti priznat gol za 2-2

Početkom nove sezone HNL-a na male televizijske ekrane vratile su se i analize suđenja. Ovoga puta u nešto drugačijem ruhu, novo "oko sokolovo" hrvatskog nogometa je renomirani slovenski sudac Damir Skomina koji je imao zaista respektabilnu sudačku karijeru, tijekom koje je sudio finale Lige prvaka, Svjetsko prvenstvo, Europsko prvenstvo... On je u emisiji "Studio HNL" komentirao suđenje 1. kola HNL-a.

- Sa svojim iskustvom, uopće se ne opterećujem što me čeka. Prošao sam više manje sve pozornice nogometnog svijeta, to je samo jedna od njih. Jako je bitno iskustvo, sam sam proveo gotovo tri desetljeća kao sudac i taj stres može biti pozitivan ili negativan. Bitno je kako se postaviš.

Sudac Zdenko Lovrić će zbog suđenja na Poljudu na "hlađenje".

- To treba gledati s druge strane. Atmosfera linča koja se dogodila nakon izlaska snimki prošle sezone je atmosfera s kojom se treba znati nositi. Sudac treba znati da dolazi na utakmicu gdje neće biti ubijanja, da se utakmica igra za gledatelje i da si ti servis koji mora odraditi utakmicu najbolje moguće. Imamo VAR, naravno, ali s njime se ne može sve riješiti. Treba gledati pozitivno dalje, sudaca u Hrvatskoj imate i neka čovjek odradi svoj posao. Sudac jednostavno treba otići na utakmicu, biti pozitivan, ne dati na sebe i odsuditi najbolje što može. I ne biti egocentričan, ali ne dati na sebe. Jer kada otpočetka kreneš i u svakom detalju znaš što radiš, kada znaš upravljati ljudima, to je jako bitno. Najlakše je nakon jedne greške prekrižiti čovjeka.

Dinamo - Istra 5-0, sudac Mario Zebec

Marko Rog nije igrao zbog konfuzije s brojem na dresovima.

- Jako bitno je da je o tome obaviješten sudac i delegat. Igrači imaju svaki svoj broj, može se dogoditi da imaš okrvavljen dres i da se dres uništi tako da nije upotrebljiv i moraš imati drugi. Ako se dogodi da ga ekipa nema, mora se obavijestiti suca. I to je krucijalno. Da ako nemamo više igrača koji je imao, naprimjer, broj 16 nego sada nosi 23. Ne znam kako je bilo na ovoj utakmici, ali vjerujem da Dinamo nije htio dovoditi utakmicu u rizik. Možeš odigrati utakmicu pod drugim brojem, ali bitno je da delegat i sudac budu obaviješteni.

Hajduk - Slaven 2-1, sudac Zdenko Lovrić

13. minuta, ruka u kaznenom prostoru Jelića Balte - Ne možemo povlačiti paralelu s Europskog prvenstva, s utakmice Španjolske i Njemačke (ruka Cucurelle), tada smo imali puno bolju snimku nego ovdje. Na Ligi prvaka, na Euru imamo utakmice koje se prate s 14 do 24 kamere tako da imamo svaku situaciju jasno i čisto. Tu kad gledamo, što nogomet očekuje? Da je to za kazneni udarac. Ali kod VAR-a je bitno da imamo jasnu i čistu snimku, a toga nemamo. Jako je bitno držati se uputa i protokola. Za mene je ovo apsolutno više kazneni udarac. Imamo poziciju ruke Jelića Balte, jako je bitno gledati reakciju. Ja to iz prakse govorim, Jelić Balta zna u kakvom položaju mu je bila ruka. Ali nemamo jasnu snimku ni poziciju iz kamere, kada je točno došlo do dodira. Pa smatram da je ovo kazneni udarac, ali ubuduće je jako bitno znati protokol VAR-a da mora biti jasno i čisto. VAR sudac jasno mora znati što pokazuje sucu. Jer jednom kad ti suca pozoveš, za tebe je situacija čista. Onda je tu glavnom sucu jako teško reći "ne". Bitnije je ispitati VAR i kako djeluje. Mislim da nogometni svijet u takvoj situaciji očekuje kazneni udarac pa tako i ja. O uključivanju VAR-a možemo pričati, ali nemamo jasne slike.

45. minuta, pad Moufija i gol Šakote - Treba naglasiti da je sudac u super poziciji i da jasno vidi da je tu došlo do tako minimalnog kontakta kojeg je obrambeni igrač osjetio i pao. To je njegov rizik da je tako reagirao. Sudac je ispravno reagirao, pustio akciju i gol. Ovo nije bilo simuliranje za žuti karton, to bi bilo prestrogo. Igrač je sam sebe kaznio i primio pogodak.

59. žuti karton Rakitića - Stvar je evidentna, zakašnjeli start i čisti žuti karton. Na osnovu kadra nema govora o drugom žutom. Drugi mora biti čak i nešto više nego običan. Lučićevi žuti kartoni su opravdani, sve je čisto.

82. minuta, autogol Prpića, poništen gol Slavena - To je situacija koja se u profesionalnoj ligi i nogometu s VAR-om ne smije nikako dogoditi. Suci imaju jasne naputke, otkad se uvodio, na svakom treningu je bilo ponavljano da se pričeka akcija do kraja i da se onda prosudi. Sudac je ovdje odsvirao prije nego je lopta ušla u mrežu i tada VAR ne može sudjelovati. To je kardinalna pogreška. Jako je bitno pričekati, vidjeti i dosuditi. Ovako nonšalantno se sudilo u nekim davnim vremenima kada je bila jedna kamera na centru. Danas imamo toliko kamera, tako da kada gledam tu situaciju, ovaj gol u 82. minuti bi trebao biti priznat. Imamo situaciju za 2-2 i mijenja se tijek utakmice. Veliki previd suca. Moraš biti pribran na terenu, 90 plus minuta. Ta situacija već u 1. kolu donosi da imamo izjavu trenera koja sucima otežava daljnji tijek, a u biti treba biti jako jednostavan. Što si jednostavniji, i igračima je lakše.

Rijeka - Lokomotiva 4-0, sudac Igor Pajač

28. minuta, prekršaj na Ivanoviću - Jako je bitno dati se na teren. Uživo kada gledamo situaciju, za mene je to normalan kontakt koji nije za prekršaj. Ako imamo vid prekršaja, u praksi da bi svirali kad se postigne gol, jer to je situacija kada se pregledava, moramo imati jasan i čist prekršaj. To za mene apsolutno nije. Imamo neki kontakt, ali bi li to bio kazneni udarac? Nikako. Kod tih situacija sve mora biti jasno i čisto, jasan i čist prekršaj. Regularan gol.

59. minuta, start na Mudražiji - Obrambeni igrač Rijeke ide dosta riskantno i na njegovu sreću on je zahvatio loptu i zato ne govorimo o kaznenom udarcu. U startu je zahvatio loptu i za mene je to ispravan start i nema kaznenog udarca.

Gorica - Varaždin 0-0, sudac Ante Čulina

73. minuta, Majstorović gazi Boršića - Tu je čisti prekršaj, imamo pomoćnog suca koji je u idealnoj poziciji da to označi glavnom sucu koji nije u položaju. Na njemu je bilo da mu to označi. Možemo pričati o tome da ide za žuti karton. Razumijem kad ga ne bi sudac dao, ali ne razumijem da nije označen prekršaj. Pomoćnik ima takvo ime i mora pomoći sucu. Jako jednostavna situacija i treba biti primjer, takvu situaciju treba riješiti i da se o njoj ne diskutira. Za mene je to čisti prekršaj i žuti karton.

