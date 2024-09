Skomina objasnio: 'Hajduk nije trebao dobiti penal. Pogreška Bela, VAR ga je dobro pozvao...'

VAR je tu da sprječava katastrofalne pogreške, jasne i čiste. Ne ono tek toliko, da ima neki obris pogreške. Ljudi bi sve gledali na VAR, ali taj je protokol jako uzak i ispravljaju se čiste i očite pogreške, započeo je u emisiji 'Tportal sudačka analiza' sudački ekspert Damir Skomina.

Pokretanje videa... 01:38 Sažetak Hajduk - Gorica 4-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Na utakmici Slaven Belupa i Dinama (4-1) su 'farmaceuti' tri puta tražili penal, a sudac Patrik Kolarić u sva je tri navrata dobro odlučio i nije dosudio penal.

- Ristovski je napravio nekakav zahvat, ali sudac ne može pratiti sve što se događa. Premalo da se uključi VAR, drže se obojica, a Nestorovski je jako iskusan pa on želi malo povećati kontakt. Nema kaznenog udarca - jasan je bio Skomina pa prokomentirao žute kartone za Agbekpornua i Petkovića nakon naguravanja:

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Došlo je do konfrontacije gdje je jako puno igrača skupa. Tu je naputak da oba igrača moraju biti kažnjena. Petković je isprovociran i odreagirao je, ispravno je kazniti obojicu. Za crveni karton bi morali imati očito udaranje - objasnio je.

Glavni sudac u Splitu na utakmici Hajduka i Gorice je Dario Bel. Tamo je sporan bio mogući penal na Bruni Durdovu.

- Velika je sreća Ndockyta koji je izbio loptu nenogometnim startom. Bio bi dovoljan mali kontakt, kad ovako odneseš loptu i igrača moraš dobiti žuti karton, ali Ndockyt je imao sreće što je dirao loptu malo prije pa je Durdov inercijom pao preko njega. Da je bio dosuđen kazneni udarac, imamo dokaz da nema kontakta - objasnio je Skomina pa se osvrnuo na penal za Hajduk:

- Pogođen je iz velike blizine. Lopta ide od dolje prema gore, nije udarac na gol, a zadnji upuci na Uefi su da kad lopta ide na gol da to bude postroženo, ali obrambeni igrač nema kud s tom rukom. Apsolutno nema govora o kaznenom udarcu, VAR se ispravno javio. Sudac Bel je pogriješio, a moj bi savjet bio kad se ide na VAR da se razmišlja o ispravljanju moguće pogreške. Jer kad me netko zove, to je za dobro utakmice, a ne da pogledam radi reda

Što se tiče utakmice Lokomotive i Osijeka, pregled poništenog gola Vranjkovića trajao je predugo.

- Došlo je do očitog previda, napadač je u zaleđu, a kad je igrao loptom to je kažnjivo. Pomoćni sudac je tu pogriješio, vjerojatno ga je zasmetalo to da je skroz do sebe imao igrača koji je bio u li-la zaleđu pa je možda zato došlo do greške - rekao je Skomina, a nadovezao se Jeličić.

Zagreb: NK Lokomotiva i NK Osijek sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ne znam imaju li kompjuter ili šestar i ravnalo, ne znam što rade u VAR sobi - prokomentirao je Jeličić, a Skomina se složio da je trajalo predugo.

Na utakmici Varaždina i Istre (1-1), domaći su tražili crveni karton nakon duela na 30 metara od gola.

- Da odmah razriješimo, nikako za drugi žuti. Ide prema autu, ispred njega su još dva - tri igrača Istre. Za drugi žuti tu mora biti nešto obećavajuće, a već smo imali s tim napadačem Šegom situacije... On zna što može dobiti s tim prekršajem pa malo ide na to, ali ne mogu kategorički reći da nema kontakta. Nemamo te kamere koja bi nam dala potvrdu - zaključio je Skomina.