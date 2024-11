Skomina: Bio je penal Dinama protiv Šibenika. Melnjak? To nije klasični faul, ali je za žuti

Prvim porazom Hajduka ove sezone završilo je 12. kolo HNL-a. Splićani su izgubili kod Varaždina 1-0, Rijeka i Dinamo su svoje odradili i uzeli po tri boda, kao i Osijek. Svoje viđenje minulog kola dao je bivši elitni sudac, danas sudački analitičar MAXSporta Damir Skomina. Bivši slovenski sudac analizirao je događaje u emisiji "Tportal sudačka analiza".

- Mislim da u ovom kolu nema odluka koje su direktno utjecale na sami rezultat, ali možda je koja situacija, pogotovo iz VAR sobe, mogla biti bolje odlučena - započeo je Skomina

Šibenik - Dinamo 0-4, sudac: Zdenko Lovrić

11. minuta, prvi gol Dinama, VAR provjera trajala dugo - Tu smo imali dvije situacije, prvo je li igrač može biti u zaleđu. Vidimo da ga branič u pet metara drži tako da nema govora o zaleđu. U drugoj fazi kada dolazi do udarca Ademi je u položaju zaleđa, ali ne za penalizaciju jer od odbijanca, negdje između, lopta ide u drugi kut. Golman stalno loptu vidi i nema utjecaja. Po meni je to regularan zgoditak.

18. minuta, ruka Pjace? - Po meni to je kazneni udarac. Prije dva mjeseca bih rekao da se on nije toliko otvorio i da se to ne penalizira, ali upute su jasne. Samo zbog koncepta, možeš biti nogometno zakinut kao što smo i pričalo o onoj situaciji u Rijeci prošli vikend, ali upute su jasne i VAR se trebao oglasiti, pozvati suca da vidi još jednom i trebao je dosuditi kazneni udarac. Treba naglasiti da, jednostavno, ako pustimo sucima da svatko po sebi razmišlja je li lopta jako udarena, je li išla mimo gola... Dolazimo do situacije gdje nema ujednačenosti. Kao i s Cucurellom na Euru. Uefa je našla točku gdje može biti isto za sve.

44. minuta, penal za Dinamo dosuđen. Žuti za Morrisona - Bez dvojbe je kontakt, mora biti kazneni udarac. Igrač Šibenika koji se ovdje ne vidi u kadru bi mogao njega zaustaviti, ali imamo neki vid pokušavanja igre s loptom. Žuti karton i ništa više.

Lokomotiva - Slaven 0-1, sudac: Dario Bel

- Nema spornih situacija.

Osijek - Gorica 2-0, sudac: Ante Terzić

44. minuta, ruka Pršira, nije dosuđen penal - Sigurno dolazi do igre rukom Pršira. Zbog mreže gubimo jasnoću gdje točno dolazi do kontakta ruke i lopte, tu mogu VAR razumjeti jer VAR sudac mora imati jasnu i čistu sliku da bi zvao. Po meni je to kazneni udarac jer lopta dosta dugo putuje i neovisno što nije udarac prema vratima, kada ta lopta toliko putuje, igrač mora znati što radi s rukama. Razumijem da se VAR nije oglasio zbog te jasnosti, jer zbog mreže nemamo jasnu sliku.

58. minuta, kaos na terenu. Dva žuta Mikanoviću i Soldu, Kolar koji je napravio prekršaj nije dobio žuti - Po meni zbog te konfrontacije mora doći do dva žuta kartona. Sa svake strane po jedan. Ali ovaj prvi igrač koji prvi povlači, to je bez dvojbe kažnjivo i velika je greška ako mu nije pokazan žuti karton. Nisam gledao zapisnik je li mu pokazan.

Istra - Rijeka 0-1, sudac: Mateo Erceg

33. minuta, penal za Istru? - Nema govora o kaznenom udarcu, napadač igra s loptom. Kada ju udari, ide s koljenom Rukavini u nogu. On je taj koji njega udara i to nikako ne može biti kazneni udarac.

79. minuta, Smolčić faulirao Gaguu, drugi žuti? - Čisti faul i trebao bi biti drugi žuti. Erceg je super odsudio utakmicu i kriterij koji je nametnuo bio je jedini ispravan jer momčadi su išle dosta ratnički i s puno destrukcije. On je od početka to sve čvrsto držao u rukama, dođe i do takve greške, ali po meni čisti drugi žuti. Što se tiče prekršaja, najbitnije je da ti imaš utakmicu pod nadzorom. Puštati igru nema smisla.

- Kao i zadnji put što sam rekao, dojam je jako dobar, ocjena za Matea Ercega će biti 7,9. Jako dobro suđenje s jednom velikom pogreškom.

Varaždin - Hajduk 0-1, sudac: Patrik Kolarić

77. minuta, start Melnjaka nad Mitrovskim, nije suđeno ništa - Tu mogu razumjeti suca Kolarića. Po uputama, po knjizi je čisti žuti. Ali igrač želi ići dalje, želi igrati, napravi 15 koraka pa padne. Mogu razumjeti suca da nije pokazao žuti, ali teško bi tko shvatio da mu je pokazao, a on želi nastaviti. Ovo nije bio klasični start.