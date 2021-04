Imamo 22 igrača na treningu i vjerujem da će takvo stanje ostati i nakon zadnjeg treninga pa sve do nedjelje i utakmice, rekao je Nenad Bjelica dva dana prije gostovanja njegovog Osijeka kod Slaven Belupa.

- Dobro smo radili ovaj tjedan, odmorili smo dva dana nakon pobjede kod Istre. Čeka nas Slaven koji je remizirao protiv Hajduka, uvijek je nezgodan na svom terenu, prepoznatljivog stila i uglavnom u sustavu 3-5-2. Krstanović potvrđuje klasu s 38 godina, vrhunski je nogometaš i drago mi je zbog njega. Nadam se samo da neće biti efikasan u našoj utakmici, pa neka bude u onim idućim i da preskoči još nekoga na vječnoj ljestvici strijelaca.

Na onoj trenutnoj prvenstvenoj Osijek je izjednačen na vrhu s Dinamom, a optimizam podgrijavaju sve uvjerljivija izdanja. U zadnje tri utakmice i tri pobjede Osječani imaju gol-razliku 8-0.

- Kada uđemo u utakmicu na način kako smo ušli, pogotovo protiv ekipa iz donjeg doma, onda je izvjesno da ćemo i pobijediti. Naš je pristup najvažniji. Bili smo uvjerljiviji u zadnje tri utakmice, ali nije baš da se nismo tresli do kraja jer i protiv Lokomotive i Istre zabili smo drugi u završnici. Pritisak je sada na momčad sve veći i trebamo tako nastaviti.

Iako jedna od sportskih deviza kaže da se pobjednička momčad ne mijenja, Bjelica nije poklonik iste...

- Pa i ne držim se toga. Mijenjao sam u ovim utakmicama, Silva je igrao protiv Lokomotive, Miloš protiv Istre, pa je Bohar ušao na poziciju Kleinheislera. Razmišljam o protivniku, formi, utakmicama, eventualnom umoru i to za mene ne pije vodu. Za Slaven imam dilemu-dvije.

Nakon Koprivnice Osijek će opet u goste, na Poljud...

- Ne bih sada previše o toj utakmici. Hajduk se stabilizirao s novim trenerom, primarno obrambeno. Imamo cijeli tjedan za Hajduk pa ćemo onda vidjeti, fokus nam je na Slavenu - kazao je Bjelica prije nego je pohvalio svog kapetana Škorića.

- On je najbolji hrvatski stoper u HNL-u!. Pravi kapetan i moram ga pohvaliti, igra cijelo vrijeme na visokoj razini i dirigira obranom. Ta trojka u obrani djeluje dobro, s njim, Čeberkom, pa Gutijem, kompaktno napadamo i branimo se i samo tako možemo ostvarivati rezultat. Lončar je dobro trenirao i velike su šanse za njegov nastup u nedjelju.

Neupitne su, pak, one Mierezove koji je prvi strijelac HNL-a s 19 golova i Osijek će definitivno otkupiti njegov ugovor vrijedan 2,5 milijuna eura od španjolskog Alavesa.

- Vjerujemo da će biti najbolji strijelac. Podređuje se momčadi, pravi je momčadski igrač. Samo netko tko se dobro osjeća ovdje, može tako igrati. Mi smo već odlučili i trebamo staviti točku na i. Čekam predsjednika da dođe i da to sredinom svibnja postane službeno. Puno je to novca, ali on to zaslužuje. A sad, koliko će ostati, vidjet ćemo. Puno je zainteresiranih i treba cijeniti što je poslije Messija drugi najbolji argentinski strijelac u ligama.

Pravi strijelci, pravi napadači, zasad su Dinamova muka jer uz nepotpunog spremnog Petkovića ne igra ni Gavranović. Je li to možda Osijekova prednost u finišu prvenstva u kojem Zagrepčani za 12 dana stižu u Gradski vrt?

- Napadači su vrlo važni, a mi za ovaj sustav imamo četiri kvalitetna napadača i nadam se da će ostati zdravi. Ne znam hoće li to biti prevaga jer Dinamo ima veznjaka i ofenzivaca koji se mogu adaptirati na tu poziciju. A mi svakako sve držimo u našim rukama, kako izgleda - završio je Bjelica.