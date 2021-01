Barcelona je u pobijedila trećeligaša Cornellu tek nakon produžetaka 2-0 (0-0) i plasirala se u osminu finala španjolskog kupa. Blaugrana je promašila dva penala i sve zakomplicirala pa su stvar morali rješavati i nakon regularnih 90 minuta.

Cornella je, inače, u prošlom kolu izbacila Atletico Madrid naših Šime Vrsaljka i Ive Grbića.

Barcelona je, očekivano, napadački krenula u susret, dok je Cornella svoje šanse 'vrebala' iz kontri i ubačaja iz kornera.

Prvu je ozbiljnu priliku Barcelona imala u 35. minuti kada je mladi Trincao zapucao s ruba šesnaesterca, ali je Juan Ramirez obranio njegov pokušaj.

Tek tri minute kasnije, prilika za Barcelonu iz penala. Desni bek domaće momčadi srušio je Barcinog napadača i sudac je pokazao na bijelu točku. Loptu je odlučno u ruke uzeo Pjanić, ali neodlučno puknuo u lijevu stranu, a Juan Ramirez pročitao je njegov pokušaj i obranio penal!

Sljedeća nova obrana domaćeg golmana došla je nakon tri minute igre u drugom poluvremenu kada je obranio udarac Martina Braithwaitea.

U 58. minuti na listu promašenih zicera upisao se Antoine Griezmann, a samo dvije minute kasnije jedinu pravu priliku imala je Cornella, ali Eloy Eloy se nije snašao nakon odbijanca.

U 80. utakmici Juan Ramirez potvrdio je da je igrač utakmica. Barca je zaradila penal, a odlučili su se za drugog pucača. Loptu je uzeo Dembele, ali rezultat je bio isti. 'Šlampav' udarac, lagana obrana Ramireza.

Golman domaćih je kasnije obranio još nekoliko udaraca i odveo svoju momčad do produžetaka. No, nisu se dugo nadali penalima jer je Dembele potegnuo svojom slabijom, desnicom i od prečke neobranjivo zabio gol, to čak ni Ramirez nije mogao obraniti.

Bio je i kasnije na streljani. Barca je svaki put bila neprecizna, sve do zadnje minute kada je Braithwaite riješio sve sumnje na asistenciju Pedrija.

Barcelona je igrala bez Lea Messija koji odrađuje dvije utakmice suspenzije zbog udaranja suparnika u finalu Superkupa protiv Athletic Bilbaa.