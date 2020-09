Skoro je ostao bez ruku, ostavio se MMA i počeo snimati porniće

Kirila Terešina prozvali su ruskim Popajem zbog ogromnih bicepsa do kojih je došao ubrizgavanjem jeftinog vazelina. Okušao se i u MMA-u i propisno se obrukao. Ali novca mu ne nedostaje

<p>Kako daleko može ići želja za slavom najbolje pokazuje slučaj propaloga ruskog borca <strong>Kirila Terešina</strong> (24), koji je šokirao svjetsku javnost golemim bicepsima.</p><p>Terešin je, naime, ruke napunio nekakvom nedopuštenom supstancom. Pisalo se da se radi o sintolu, ali ispostavilo se da se radi o jeftinom vazelinu. Otkrio je to plastični kirurg <strong>Dimitri Meljnikov</strong>.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Ruski Popaj</b></p><p>Zbog svega je morao na operaciju jer mu je prijetila amputacija ruke, a video operacije procurio je na bespuća interneta.</p><p>- Uklonio sam mu oštećeno tkivo iz jedne ruke. Vazelina je bilo ispod kože, tkiva i u samim mišićima. Sve to smo izvadili, a sad moramo paziti na vene, živce i ostalo kako bi udovi ostali funkcionalni. Kiril je nakon operacije imao snažnu temperaturu.</p><p>Liječnici su ga upozoravali na štetnost takvih supstanci. Prijetila mu je amputacija ruku, čak i smrt. Ali imao je sreće. Štetne tvari nisu mu se proširile po cijelom tijelu.</p><p>- Moglo mu je sve "otići na bubrege". Mislim da Kiril uopće nije svjestan posljedica onoga što je napravio - rekao je Meljnikov koji je dva sata operirao nesretnog Kirila.</p><p>U Rusiji se često pribjegava jeftinoj plastičnoj kirurgiji.</p><p>- To nije baš rijedak slučaj. U cijeloj državi žene često ubrizgavaju te jeftine silikone. Izbjegavaju skupe plastične operacije, a onda kasnije dolaze nama i vade ih. Često se jeftini silikoni stavljaju u grudi, stražnjicu i ostale dijelove tijela i to je izuzetno opasno i traumatično. Na kraju ostanu veliki ožiljci, a sve može rezultirati smrću...</p><p>"Ruki Bazuki", kako sam sebe naziva, nedavno je iznenadio svijet i odlučio ući u MMA. Glatko je izgubio od Vasilija Kamotskoga i Olega Mongola, koji je dvostruko stariji od njega. Izdržao je svega tri minute. Morao je predati meč zbog velikog umora...</p><p>Nije ni čudo da nije mogao previše izdržati jer su mu ruke bile pune sintola, ili u prijevodu, injekcija za povećanje mišića. Zbog ogromnih napumpanih ruku prozvali su ga ruskim Popajem, ali sve mu je došlo na naplatu.</p><p>Ostavila ga je zaručnica <strong>Olesja Malibu</strong> (30) koja ga je i nagovorila na sve te plastične operacije, ali našao je drugu. Spetljao se s porno zvijezdom Candy Katty i ušao u svijet kućnih uradaka.</p><p>Na Instagramu ga prate stotine tisuća, bicepsi su i dalje barem vizualno postojani, novca ima napretek. Pitanje je samo - dokad?</p>