Skoro kao nova: UFC borkinja oporavila se od deformacije lica

🇵🇱. Rany powojenne z 7. marca jeszcze się goją, ale dzisiaj kamuflaż pełną parą nie tylko na ubraniu, ale i na buziaku.🤕😃 Mój fizjo zawsze mówi, że na mnie wszystko „goi się jak na psie”.🐶🚑 Nie brzmi to dobrze, ale znaczenie jak najbardziej dobre.👍🏼 Wczoraj musiałam odbyć „przeglad” ciała u @kamiliwanczyk , aby mieć pewność, że siniaki, które czasami mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia, odpowiednio się wchłaniają.🥺 Finalnie postanowiliśmy nałożyć na buziaka tape, który pomoże mi szybciej wróci do pełni sprawności.😁 Jak Wasz dzień?🤗 Nie zwariowaliście jeszcze w czterech ścianach?😜 🇺🇸. The post-war wounds from March 7th are still healing, but today I decided to wear full clothes&face camouflage.🤕😃 My physical therapist always says that I "heal like a dog".🐶🚑 Maybe it doesn't sound good, but definitely has a positive meaning.👍🏼 Yesterday I had to do a "body check" with @kamiliwanczyk to make sure that the bruises, which can sometimes be dangerous, are getting properly absorbed.🥺 Eventually, we decided to use some tape to help me get back in shape faster.😁 How’s your day?🤗 Hope you're not going crazy locked in four walls?😜 👸🏻 #armygirl #camouflage #camouflaged #camouflagejacket #zara #taping #kinesiotaping #war #battle #ufc248 #speedrecovery #healingprocess #wmma #ufc

