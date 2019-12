'Skoro sam slučajno kupio Lea Messija i doveo ga u Man City'

Često mistificiramo svijet nogometa i ples milijardi unutar tog svijeta, a zapravo se krucijalne odluke donose kao u svakom drugom biznisu. U kafićima, usput, na preporuke poznanika i obitelji. Ili... Slučajno i potpuno neplanirano. Na najvišim mogućim razinama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bivši direktor Manchester Cityja, Garry Cook, u prebogatom je Cityju radio od 2008.-2011. Neposredno nakon dolaska novih vlasnika iz Abu Dhabi Grupe u prijelaznom razdoblju klubom je još ravnao Tajlanđanin Thaksin Shinawatra.

Znalo se da novi gazde imaju beskonačno puno love i žele senzacionalnim transferima nogometnom svijetu poslati poruku koliko su moćni i da City žele odvesti na vrh.

- Shinawatrina desna ruka bio je Pairoj Piempongsant. Ja i glavni operativac Paul Aldridge pričamo s njim. Telefon na stolu, uključen speakerphone. Paul ga pita 'Pairoj, što da radimo, dosta je nereda (*na engleskom: 'It's very messy'), a Pairoj sa stola za masažu, onako potrbuške i sa onim tajlandskim naglaskom urla 'Yes, yes! Very messy'! A ja, kunem vam se na djecu, krivo čujem, shvatim da hoće da dovedemo Messija i... Pošaljem Barci ponudu od 80 milijuna eura! - priča Cook.

- To je prije 10-11 godina bila ogromna lova. Ispalo je da bi Barcelona jako ozbiljno razmislila o ponudi da mi ubrzo nismo shvatili... Da se nismo shvatili! Sjećam se da me tadašnji čelnik Premiershipa Dave Richards nazvao i pitao: 'Garry, jeste vi dali ponudu za Messija? 80 milijuna? Jesi ti lud'?! I tako sam ja... Skoro slučajno doveo Messija u City - ispričao je Garry Cook za Atlantic.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' SA IVANOM ŠARIĆEM: