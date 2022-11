Škotski portal udario po Daliću zbog Čolaka: Nadamo se da će mu ovo biti zadnji turnir...

Antonio Čolak u najboljoj je formi od svih hrvatskih napadača. Igra na vrhuncu, zabio je čak 15 golova u 25 utakmica, no neće igrati na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Zlatko Dalić je u srijedu prijepodne objavio popis od 26 igrača koje će voditi u Katar, a napadač Rangersa je među osam imena koja su otpala. Prednost ispred njega dobili su Andrej Kramarić, Marko Livaja, Bruno Petković i Ante Budimir.

Na te vijesti poprilično burno reagirao je škotski portal Ibrox Noise koji prati Rangerse. Nije im jasno kako Čolak nije dobio poziv unatoč sjajnoj formi, a žestoko su iskritizirali i izbornika Zlatka Dalića.

- Navijači Rangesa šokirani su nakon što je objavljeno da Antonio Čolak neće ići u Katar. Umjesto njega ide Ante Budimir, koji je zabio tek jedan gol ove sezone. Ranije smo objasnili da je Čolak jedan od tri hrvatska napadača u formi. Iako je trenutno po formi jedan od najboljih napadača na svijetu, Čolak ne dobiva dovoljno šansi u reprezentaciji. On je jedini hrvatski napadač koji ima gol u Europi ove sezone, ali Dalić je umjesto njega poveo internacionalca iz Španjolske - piše u spomenutom tekstu.

Dotaknuli su se još jednog igrača Rangersa, Borne Barišića, no za njega su ustvrdili kako vrlo vjerojatno neće igrati pored Borne Sose i Joška Gvardiola. Zatim su se vratili na izostanak Čolaka, što autor teksta očito ne može progutati.

Isprozivao je izbornika Zlatka Dalića te izrazio želju da mu ovo bude zadnji turnir s Hrvatskom.

- Iznenađeni smo i nismo, ali nas boli to što je Čolak rekao istinu, a to je da je u formi života i da je zaslužio poziv. Bio je u reprezentaciji dok je igrao za Malmö, kada je bio u slabijoj formi nego danas. To je loš potez čovjeka koji je bio užasan na Euru i koji je nekoliko puta lagao o tome zašto Barišić ne igra na lijevom beku. Razočarani smo zbog svojeg igrača, očajavat će zbog ovog. Ako sad nije pozvan, kad ovako igra, onda vjerojatno više nikad neće dobiti poziv u reprezentaciju. Nadamo se da će ovo Daliću biti zadnji turnir jer je Hrvatska nakon Rusije ostarjela momčad u slobodnom padu. Treba novi smjer - piše u tekstu.

