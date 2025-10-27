Obavijesti

Sport

Komentari 122
KOMENTAR PLUS+

Skupocjene zamjene dobile lekciju od momčadi vrijedne 7 mil. eura! I ostat će zamjene

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Skupocjene zamjene dobile lekciju od momčadi vrijedne 7 mil. eura! I ostat će zamjene
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

VUKOVAR - DINAMO 1-0 u Vinkovcima je Dinamo naišao na još jednu momčad koja je odigrala europski. Dinamovci nisu zaslužili fortunum nisu nimalo, nećemo pretjerati ako ustvrdimo da su u Vinkovcima dobili nogometnu lekciju

Dinamo je pokisnuo u Vinkovcima. U svakom smislu. Vukovar, fenjeraš HNL-a, postao autor najveće senzacije sezone. Nakon Gorice i Lokomotive, i bivši drugoligaš nokautirao je "modre" (1-0), koji su Hajduku prepustili ulogu lidera HNL-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 122
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave
PORAZ ZAGREPČANA

VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave

Vukovar je odigrao sjajnu utakmicu i šokirao Dinamo u Vinkovcima te pobijedio 1-0 golom Puljića. "Modri" u napadu nisu ništa stvorili te su odigrali izrazito slabu utakmicu. 'Modri' zaostaju tri boda za Hajdukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025