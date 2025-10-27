VUKOVAR - DINAMO 1-0 u Vinkovcima je Dinamo naišao na još jednu momčad koja je odigrala europski. Dinamovci nisu zaslužili fortunum nisu nimalo, nećemo pretjerati ako ustvrdimo da su u Vinkovcima dobili nogometnu lekciju
KOMENTAR PLUS+
Skupocjene zamjene dobile lekciju od momčadi vrijedne 7 mil. eura! I ostat će zamjene
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je pokisnuo u Vinkovcima. U svakom smislu. Vukovar, fenjeraš HNL-a, postao autor najveće senzacije sezone. Nakon Gorice i Lokomotive, i bivši drugoligaš nokautirao je "modre" (1-0), koji su Hajduku prepustili ulogu lidera HNL-a.
