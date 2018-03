Skupštinari kluba uz Mamića, Dinamo u minusu 10 mil. kuna

U Maksimiru je danas održana redovna godišnja Skupština GNK Dinamo, a glavne tema bile su financijsko izvješće za 2017. godinu. Na ovoj je Skupštini prisustvovalo 58 od 78 Skupštinara, pa su sve odluke - pravovaljane. Prije početka Skupštine napravile su se neke manje dopune Dnevnoga reda, a onda je krenuo predsjednik Dinama Mirko Barišić...

"Protiv naših se Skupštinara vode tri kaznena postupka, a mi vjerujemo kako su oni zasnovani na neistinitim i netočnim podacima. Poanta svega je da se našim djelatnicima sudi jer su kao nanijeli štetu klubu, a mi smatramo da kao Skupština moramo zauzeti čvrst stav. I apsolutno smo šokirani ovim nezapamćenim progonima naše Uprave. Kategorički odbijamo sve navode u ovim postupcima, naš klub niti u čemu nije oštećen, Dinamu nisu nanesene nikakve financijske i materijalne štete" rekao je Mirko Barišić, pa nastavio:

"Zato kategorički odbijamo sve navode u medijima, nama nije nanesena nikakva šteta. Dapače, klub se u proteklih 18 godina hrabro borio, postizao sjajne rezultate na sportskom, financijskom i organizacijom planu. Iza svih ovih spočitavanja koja nisu realna je neka druga pozadina. Evo, ovdje sam donio sva financijska izvješća od 2002. do 2016. godine koje su radile ozbiljne revizorske kuće, tu nema nikakvih manjkavosti ili nepodopština. Svi su tu na stolu, baš svaki Skupštinar može sve pregledati. Svaki izvještaj, pa i porezni nadzor, pokazao je kako radimo sve prema zakonu, sve je uredno i točno."

Mirko Barišić je nastavio...

"Zdravko Mamić je službeno u klubu od 5. studenog 2002. godine, a još od 9. travnja iste godine počeo je posuđivati novac klubu. U tom nam je periodu Zdravko Mamić posudio 22 milijuna kuna, samo kako bi održali likvidnost i egzistenciju kluba. I da ne potonemo. Dapače, od 2002. do 2007. godine Zdravko Mamić je klubu ukupno posudio 83 milijuna kuna, sve je ovdje evidentirano. Ali, ni to nam nije bilo dovoljno, protiv kluba se tada vodilo 100-injak postupaka pa smo otvorili devizni račun u inozemstvu. Preko njega smo rješavali goruće probleme, a time je upravljala Uprava na čelu sa Zdravkom Mamićem. To je bilo jedino sredstvo da se klub održi."

S tog su računa plaćani brojni igrači i treneri...

"Jasminu Agiću je s tog računa prilikom odlaska u Južnu Koreju isplaćeno 600 tisuća eura, Ćiri Blaževiću 400 tisuća eura, Nikola Jurčević dobio je akontaciju od 30 tisuća eura, Josip Kuže 300 tisuća eura. S tog smo računa platili Lozana, bivšeg menadžera Eduarda da Silve s 300 tisuća eura. Boško Balaban sa svojim je odvjetnicima dobio milijun eura u tri rate, a kako bi bio siguran kako će dobiti novac, Balaban je dobio mjenice od Zdravka Mamića. Ponavljam, ne od Dinama, već od Zdravka Mamića. A s tog su računa još plaćeni Kranjčar, Marić, Butina, Alex Oliveira, Pandev, Nowotny, Koch..."

Mirko Barišić je držao polusatni monolog...

"Pa kada bi Dinamo dizao kredite, Zdravko Mamić je davao garanciju u svojim nekretninama. Bilo je to jako rizično, ali takvi su potezi bili hvale vrijedni. Pa zašto se onda progone naši ljudi? Igor Bišćan je prodan u Liverpool za 21 milijun maraka, podjela tog transfera bila je 50-50, a Bišćan je sva sredstva dobio na račun u Austriji kako ne bi morao plaćati porez. Osobno sam znao kako ide podjela u transferu Dejana Lovrena i Luke Modrića, tu se plaćao porez u Hrvatskoj i odmah je krenula halabuka. Meni je neshvatljivo da naši ljudi idu u pritvor, a našoj Upravi na čelu sa Zdravkom Mamićem skidam kapu, oni su napravili pravo remek djelo. I mi danas ne branimo njega osobno, već branimo Dinamo."

Riječ je ubrzo dobio i predsjednik Nadzornog odbora Miroslav Rožić...

"Mi smo prije ove Skupštine odradili sjednicu povodom nove istrage DORH-a protiv Zdravka Mamića u svezi tog inozemnog računa. I Nadzorni odbor je jednoglasan; GNK Dinamo nije oštećen preko tog računa, dapače NO drži kako je baš na taj način klub spašen od financijske i egzistencijalne propasti" rekao je Rožić.

Skupština kluba jednoglasno je donijela odluku da Dinamu nije načinjena nikakva šteta, te klub nikakvih imovinsko-pravnih potraživanja prema svojim djelatnicima protiv kojih se vode istrage i postupci. O privatizaciji se pričalo vrlo kratko, elaborat još nije dobio "zeleno svjetlo" Povjerenstva, pa će se o tome puno više pričati već tijekom ožujka...

Financijsko izvješće GNK Dinamo za 2017. godinu

Prihod: 242,303.747,89 kuna

Rashod: 355,149.365,14 kuna

Razlika (gubitak): 112,845.617,25 kuna

Amortizacija

- knjigovodstvena kategorija koja nema utjecaj na operativno poslovanje kluba

41,985.914,69 kuna

Dugotrajna imovina

- način na koji se knjigovodstveno knjiži amortizacija igrača

60,494.040,07 kuna

Operativni manjak

10,365.662,49 kuna

"Na ukupni financijski rezultat ove godine utjecala je strateška odluka kluba da svjesno uđe u rizik i ne prodaje igrače, te činjenica da smo procjenu prihoda radili na plasmanu u skupine europskog natjecanja. Nažalost nismo uspjeli u namjeri da igramo u Europi i tu je došlo do ovog operativnog minuta od desetak milijuna kuna. On će biti saniran iz pozitivnih financijskih rezultata koje smo ostvarivali prethodnih godina" rekao je novi potpredsjednik Dinama Tomislav Svetina...

Dinamo je donio odluku i o promjeni statuta kojom se uvodi novi model uprave kao operativnog tijela kluba.

Predsjednik Uprave: Igor Kodžoman

Potpredsjednik kluba: Tomislav Svetina

Članovi Uprave: Krešo Antolić, Vlatka Peras, Amra Peternel