Slatke brige za Dalića: Čudesni Čolak opet trpa kao na traci

Prije godinu dana izbacio ih je iz kvalifikacija za Ligu prvaka i odveo Malmö u grupnu fazu.

Pa ako ne možemo protiv njega, kupit ćemo ga. Želimo i mi igrati Ligu prvaka, pomislili su čelnici Rangersa.

Na početku ove sezone škotski viceprvak kupio je hrvatskog napadača Antonija Mirka Čolaka (28) za dva milijuna eura, a bivši nogometaš Rijeke isplatio je taj novac već sada. Nakon 2-2 u prvom susretu, Rangers je u uzvratnoj utakmici pobijedio PSV (1-0) i plasirao se u Ligu prvaka. A gol vrijedan 15 milijuna eura zabio je upravo Čolak!

I to je tek početak jedne velike priče jer Dado Pršo dobio je svog nasljednika. Čudesni Čolak trpa kao na traci. Rangers je u 5. kolu prvenstva slavio na domaćem terenu protiv Ross Countyja (4-0), a Antonio je zabio dva gola. I to nam donosi brojku od sedam golova u posljednjih sedam utakmica! U prvenstvu je zabio četiri gola u pet kola i uz to tri gola u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Lundstram je načeo goste u 24. minuti, a u 39. je Čolak sjajno reagirao nakon jednog ubačaja s desne strane.

Gol pogledajte OVDJE.

Mreže su mirovale do 58. minute kada je Čolak opet bio precizan na asistenciju Kenta. Nevjerojatan je taj njegov njih za gol. Fascinantno je što se uvijek nađe na pravom mjestu. Odlika pravih napadača. Čolak je izašao u 73. minuti, a konačnih 4-0 postavio je Davis. Barišić je odradio cijeli susret.

Gol pogledajte OVDJE

Antonio je u životnoj formi i vrlo lako bi ga mogli vidjeti na popisu reprezentacije za utakmice protiv Danske i Austrije u Ligi nacija u rujnu. Tako je trpao i prošle sezone u dresu Malmöa pa je u rujnu prošle godine zavrijedio poziv, dobio priliku, ali nije se dokazao protiv Slovenije i Slovačke. Ubrzo je ispao s popisa.

No, opet igra u čudesnoj formi i Zlatko Dalić imat će slatke brige. Andrej Kramarić mu je prvi izbor na poziciji špice, tu nema dvojbe, ali pitanje je tko će još od napadača dobiti poziv. Marko Livaja i Ante Budimir bili su standardni na popisu, no obojica su izvan forme, a konkurencija pritišće. Bruno Petković sve je bolji, a Čolak je fenomenalan. Promatra li to sve i Dalić?

Najčitaniji članci