Slatki revanš: Toplak u debiju okrenuo i srušio Zaprešićane!

Nogomet piše zanimljive priče. Tek prije koji tjedan, početkom siječnja, Samir Toplak (49) sporazumno se razišao sa zaprešićkim Interom nakon pet i pol godina na klupi. Nova uprava u "divu iz predgrađa" zahtijevala je i promjenu trenera pa ga je naslijedio Crnogorac Željko Petrović (54).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No Toplak nije dugo izdržao izvan HNL-a, početkom tjedna vratio se u svoj Varaždin nakon otkaza Luki Bonačiću (64) i debitirao je upravo u Zaprešiću, gdje je fenjeraša u prvoligaškom društvu odveo do pobjede protiv donedavnog kluba 2-1, i to nakon preokreta.

Inter je poveo u 19. minuti devetim golom sezone Rusa Serdera Serderova, čime se izjednačio s Antonijem Čolakom iz Rijeke i Mije Caktaša iz Hajduka na trećem mjestu ljestvice strijelaca lige.

Nije tu bio kraj za Varaždin, u igru ga je u 60. minuti vratio veteran Leon Benko, gospodin u kopačkama u 37. godini. Glavom je pospremio u mrežu ubacivanje Matije Špičića, to mu je četvrti u sezoni.

Pamtit će domaći navijači veliki promašaj dinamovca Komnena Andrića koji je u 62. minuti ostao sam ispred Ivana Nevistića, ali spetljao se i pucao u blok.

Totalni preokret gosti su napravili u 70. minuti nakon briljantnog solo-prodora Vinka Petkovića koji je primio loptu na centru, sjurio se prema golu i zabio prvijenac u trećem nastupu u 1. HNL, nakon što je prije koji tjedan stigao iz Hrvatskog dragovoljca.

Nevistić je u završnici spašavao i slobodnjak Igora Postonjskog, a Benko pokazao da zna opaliti i škarice.

Prvi je to poraz Petrovića u trećoj utakmici za Inter koji je ostao na osmom mjestu, a Varaždin mu se sad primaknuo na dva boda minusa na desetoj poziciji. Jednako bodova (15) ima i pretposljednja Istra, a sedmoplasirani Slaven Belupo je na 18 bodova. Bit će zanimljiva borba za ostanak...