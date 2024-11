Slaven bez 'pola' momčadi igra kod Istre 1961: Nestorovski još nije zaliječio svoju ozljedu...

Istra 1961 i Slaven Belupo u petak od 18 sati na Aldo Drosini otvaraju 14. kolo HNL-a. Gosti su desetkovani.

- Nema Božića i Kovačića zbog kartona, Nestorovski je upitan, nekoliko njih još vjerojatno neće biti spremno (Bosec, Grgić, op. a.). Nemamo mnogo rješenja na stoperskim pozicijama, ali sve koje imamo su profesionalci, dobro rade, žele živjeti od prve lige, tako da će dobiti priliku - rekao je u najavi utakmice Mario Kovačević, trener Slavena.

- Istra igra specifično, goropadna je na svojem terenu, ali imamo mi lijek za to. Ako budemo pravi, možemo doći do dobrog rezultata. Želja nam je da opet prezentiramo svoj način nogometa, no moramo biti još čvršći, nadograđivati se, posebno u fazi napada - rekao je Kovačević pa nahvalio i Igora Lepinjicu.

Lepinjica je prošli tjedan bio jedan od najzaslužnijih što je Slaven na Šubićevcu pobijedio Šibenik 2-1 i tako prošao u četvrtfinale Kupa. Lepinjica je, naime, izborio dva penala. Došao je ljetos iz porečkog Jadrana na preporuku brata blizanca Ivana, koji je ljetos napustio Slaven i otišao u azerbajdžanski Sabah.

- Ne mogu reći da sam nezadovoljan, iako vjerujem da će sve to biti još bolje s moje strane, samo da nastavim u ovom ritmu. Sad sam već puno zadovoljniji igrom i s onime čime doprinosim ekipi te smatram da sve to može biti još samo bolje. Što se tiče prilagodbe, razlike između rangova (došao iz treće lige) su jako velike, od fizičke spreme, treninga, taktike pogotovo. Prilagodba na nove okolnosti je bila duža nego što sam mislio. Sad polako sve hvatam, iako imam još puno za raditi i učiti, ali ide sve to prema dobrome - rekao je Lepinjica, koji je uz trenera Kovačevića bio na presici uoči utakmice.

Uoči utakmice sa Slavenom optimističan je Paolo Tramezzani, trener Istre.

- Imali smo mnogo mladih igrača koji su zadnjih deset dana igrali utakmice za reprezentaciju, što mi je izuzetno zadovoljstvo i sretan sam zbog njih što su dobili takvu priliku. To je ponos i za cijeli klub i za ekipu. Mi nastavljamo svoj nogometni put i rad, pred nama je dugačka sezona. Nadam se da momčad može ponoviti performanse koje je do sada pokazala i na kojima radimo svakodnevno - rekao je talijanski stručnjak.

- Slaven je dobra momčad, imaju iskustva i igraju dobre utakmice, kvalitetni su te imaju kvalitetnog trenera. Možemo reći da poznajemo protivnika, ali poznajemo i sebe, znamo da možemo pobijediti bilo koju momčad. Znamo što trebamo raditi, uvijek imamo jednak pristup i koncentraciju.