Slaven Bilić ima novi posao: Opet će moći skakati po stolu...

Slaven Bilić nije dugo čekao na posao, no nije u pitanju trenerski, nego funkcija stručnog komentatora koju će obavljati na televiziji ITV, u sklopu Svjetskog prvenstva koje će se održati u Rusiji.

No, nije mu to prvi put. Isti posao je obavljao i na Euru 2016. godine, kada je postao pravi hit s komentarima i reakcijama na poteze tadašnjeg svojeg igrača, Dimitrija Payeta. No, jedna scena je ostala posebno upečatljiva. Nakon Payetovog gola protiv Albanije, Bilić se od sreće popeo na stol u studiju i počeo slaviti još jednu majstoriju sjajnog Francuza.

Tako se popularni Nane opet priključio televiziji koja je okupila pravu kremu svjetskog nogometa. Uz njega će stručni komentatori biti nogometne ikone kao Roy Keane, Ryan Giggs, Henrik Larsson, Patrice Evra, Martin O'Neill...

Slaven Bilić trenutačno je bez posla nakon otkaza u West Hamu kojeg je dobio u studenom prošle godine. Nakon što je Niko Kovač postao novi trener Bayerna, njemački mediji su označili Bilića kao glavnog kandidata za klupu Eintrachta iz Frankfurta.