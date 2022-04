Slaven Bilić je Britancima držao predavanje zašto je Hrvatska svjetska nogometna velesila

Često si volimo tepati da smo najsportskija nacija na svijetu. Što bi bila definicija toga? Pa... Vjerojatno toliko dobrih rezultata u raznim sportovima na toliko mali broj stanovnika, a uz gotovo nikakva ulaganja.

- S 4,2 milijuna stanovnika Hrvatska ima tek nešto više stanovnika od Berlina (3,5 milijuna) i svejedno je sportski svjetski velikan. U odnosu na broj stanovnika i najbolja sportska zemlja na svijetu - pisao je Bild prije nekoliko godina.

Infrastruktura nam je nikakva, ulaganja minorna, stadioni derutni, ali uvijek smo pri vrhu. Na SP-u u Rusiji osvojili smo povijesno srebro, rukometaši su nam donijeli toliko radosti i sreće, vaterpolisti osvajali medalje kao na traci, obradovala nas je i gimnastika, atletika. Kako možemo biti tako dobri, s nešto više od četiri milijuna ljudi?

S tim pitanjem susreo se i hrvatski trener Slaven Bilić (53). Dok traži novi trenerski angažman nakon odlaska iz Beijing Guoana, popularni Nane radi kao stručni komentator na CBS-u u Velikoj Britaniji.

Populacija Hrvatske manja je od Los Angelesa, kako je Hrvatska postala svjetska nogometna sila, pitala ga je voditeljica.

- Dobio sam to pitanje sto puta. Ne samo u sportu, imamo i sjajne doktore. Ali u sportu imamo sjajne fizičke predispozicije. Imamo dovoljno opreme i resursa za pomoći djeci da postanu sportaši. Nemamo puno novca, nemamo sve, moraš zaraditi nešto, moraš se boriti. Kako možemo biti tako dobri? Moraš se dobiti da dobiješ nešto, neće ti nitko ništa pokloniti. Mi smo jako mala zemlja, u takvom okruženju misliš da ako napraviš nešto, svi će znati za to. Ako i napraviš nešto loše, i tada će svi znati za to. I zbog toga smo kompetitivan narod - rekao je ponosni Bilić predstavljajući našu zemlju.

Hrvatska je prvi turnir igrala u Engleskoj 1996. godine kada je bio Euro, a u našem prvom nastupu na SP-u 1998. godine odmah smo osvojili broncu. I od tada smo jedna od najuspješnijih zemalja na Mundijalima. Bili smo dvaput među tri najbolje reprezentacije, baš kao i Brazil, dok su samo bolje Francuska i Njemačka koje su četiri puta bile u top tri. Od 2013. finale Lige prvaka ne može proći bez hrvatskog nogometaša. Dovoljni pokazatelj kakva velesila smo postali.

- Bez obzira što smo mali, imamo četiri milijuna ljudi. Naš prvi turnir bio je 1996. godine u Engleskoj, ljudi su očekivali da mi to osvojimo. Nismo možda favoriti, ali dobri smo i možemo pobijediti tu utakmicu. To ti pomaže.

Sve one ratne strahote koje danas gledamo u Ukrajini, svjedočili smo im i 90-ih u Hrvatskoj. Naši sportaši ponosno su nas predstavljali u svijetu, s posebnom emocijom i strašću. Voditeljicu je zanimalo kako rat utječe na sportaše.

- Nažalost, rat ti pomaže. Naš prvi turnir bio je 1996. godine, većina naših igrača igrala je vani dok je bio rat u Hrvatskoj. Ja sam bio tri godine u Hrvatskoj pa sam otišao u Njemačku. Nismo bili u vojsci, ali bili smo kao ambasadori Hrvatske na terenu. Ti to želiš napraviti za svoj narod, osjećaš se posebno. Kada igraš za Englesku ti si ponosan, znojiš se, igraš za svoj narod. Ali, nakon tih tužnih ratnih godina, osjećaš se nevjerojatno ponosno i odgovorno da daš sve od sebe za svoju momčad i svoj narod.

On, Micah Richards i Jamie Carragher divili su se Luki Modriću. Dvojica potonjih igrala su protiv Luke, a Nane se može pohvaliti da je jedan od trenera koji ga je vodio kroz karijeru. Prvo u mladoj reprezentaciji, a onda su četiri godine surađivali u A reprezentaciji. Ako je itko upućen u njegove nogometne i ljudske kvalitete, onda je to Slaven.

- Uvijek smo imali jako dobre igrače, ali Luka je unikat, jedan jedini. Osvojio je četiri Lige prvaka, tako snažan karakter. Kad sam vidio tu utakmicu protiv PSG-a, to je Modrić. Njegova cijela igra. Mnogi vrhunski igrači kada izgube loptu jednostavno se ne žele vratiti u obranu, ne znaju ili trebaju pomoć drugih. On je taj koji pomaže drugima. Startovi, liderstvo na terenu. Tranzicija, zna kada stati na loptu, kada poslati loptu, ubrzati. On je nevjerojatan. On je najkompletniji igrač u povijesti. I baš skroman čovjek. Nisam objektivan kada pričam o njemu, ali definitivno je jedan od najboljih veznjaka u povijesti - rekao je Bilić.

