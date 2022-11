Slaven Bilić na klupi zahtjevnog Watforda: Nisam pomislio da sam pogriješio, ovo je izazovno

Dobro je, lijepo je. Uglavnom je to to što sam očekivao. Nisam znao Watford u detalje, ali znam engleski nogomet tu sam doveo dosta profesionalnog života i to je to što sam očekivao.a Jako organiziran klub, jako dobra baza, ligu znam. Ciljevi su jasni, znaš na čemu si i to mi se sviđa. Žele se vratiti u Premiership, baš sam želio to, započeo je za HRT Hrvat na klupi engleskog drugoligaša Watforda, Slaven Bilić (54).

Watford slovi kao klub koji često mijenja trenere, ali Bilića to nije uplašilo. Znaju koji im je cilj i prihvatio je izazov.

- Ono što je najbitnije, oni ti daju sve što mogu u nekim okvirima koji su dobri, sve što ti je potrebno i što ti treba da ostvariš cilj. Zato mi je to bilo izuzetno primamljivo, dosad ni u jednom trenutku nisam pomislio da sam pogriješio.

Nakon sedam utakmica na klupi Watforda ima četiri pobjede i tri poraza te se nalaze na osmom mjestu Championshipa s 26 bodova, dok vodeći Burnley ima 35 bodova.

- Liga je zahtjevna, specifična. Igra se puno utakmica, ima puno klubova sa zvučnim imenima. Netko je izvadio podatak da je više od pola lige u zadnjih 10 godina igralo u Premiershipu. To su sve velikani koji se žele vratiti. Jako je kompetitivna, sastoji se od tradicionalnih jakih, čvrstih britanskih igrača, jedna trećina. Druga trećina su stranci kojima je primamljivo jer znaju da se druga liga prati na razini Premiershipa i mogu je se dokopati. I treća trećina igrača su mladi Englezi koji ne mogu dobiti priliku u velikim klubovima pa su na posudbama. A Engleska nikad nije izbacivala takve mlade igrače kao što to čini zadnjih deset godina - prokomentirao je Bilić.

Foto: Bradley Ormesher/NEWS SYNDICATIO

Slaven se osvrnuo i na ključnu utakmicu zagrebačkog Dinama koja odlučuje njihovu sudbinu u Europi protiv Chelseaja u Londonu.

- Chelsea je favorit, neću reći ništa pametno. Možemo mi govoriti da njima ne treba, da će biti fokusirani na ligu, ipak je to Liga prvaka. Novog trenera hvale navijači i mediji, ako maknemo zadnju utakmicu protiv Brightona, igraju jako dobro. Nitko ne voli izgubiti dvije utakmice zaredom, Chelsea je gigant koji to ne želi. To ne smije Chelsea napraviti, a imaju veliki roster, veća je razlika u neuigranosti nego u pojedinačnoj kvaliteti ako će nešto mijenjati. Treba vjerovati, velika je stvar za Dinamo, a od jedne velike euforije i pozitive upalo se u veliku razočaranost. Ne samo razočaranost nego i ljutnju. Dinamo je zadnje kolo Lige prvaka u grupi i Dinamo ima šansu - zaključio je Bilić.

Najčitaniji članci