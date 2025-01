Slaven ima tajno oružje koje je već rušilo Hajduk na Poljudu...

Rijeka u nedjelju od 15 sati dočekuje Lokomotivu u 19. kolu HNL-a. Prvoligaš s Rujevice ima najbolju obranu u ligi. Momčad Radomira Đalovića u 18 utakmica primila je tek sedam golova.

Međutim, ta zadnja linija sad je desetkovana. Niko Galešić otišao je u Dinamo, Stjepana Radeljića nema do ožujka...

Stoperski par protiv Lokomotive mogli bi činiti Ante Majstorović i novopridošli Mile Škorić. Spomenuti dvojac svojevremeno je tvorio obrambeni bedem NK Osijek. Zajedno su Majstorović i Škorić odigrali 48 utakmica.

- Škoriću će trebati još neko vrijeme da uhvati formu i sve naše zamisli - rekao je Đalović.

Crnogorski strateg razmišlja i o kapetanu Ivanu Smolčiću na stoperu. On nominalno i jest stoper, ali to već godinama ne igra, već je na desnom beku. Đalović ga je na nekim pripremnim utakmicama isprobao na stoperu i nije to izgledalo loše.

Darko Raić-Sudar, sportski direktor Rijeke, radi na dovođenju Duje Čopa (34), koji više ne želi igrati za Lokomotivu. U suprotnom smjeru će vjerojatno Stipe Perica (29), kojem Đalović baš i ne vjeruje. U Rijeci ostaje srpski golman Aleksa Todorović (20). Prvi dio sezone proveo je na posudbi u Karlovcu. Imat će ulogu drugog golmana, budući da problema s ozljedama ima Josip Posavec (28).

Hajduk od 17.30 sati dočekuje Slaven Belupo. Problema s virozom imali su Lovre Kalinić, Dario Melnjak i Rokas Pukštas, a upitan je i trener Gennaro Gattuso, koji jučer nije vodio trening i nije došao na presicu uoči utakmice.

- Vjerujem da će Gattuso biti spreman za utakmicu, njegov karakter je dobro poznat... - rekao je Luigi Riccio, Gattusov pomoćnik, koji je došao na presicu.

Michele Šego (24) prešao je nedavno iz Varaždina u Hajduk i mogao bi debitirati protiv Slavena.

- Jako smo zadovoljni sa Šegom, uvjereni smo da će on za nas biti dodatna vrijednost. Izmjenjivat će se Biuk i on. Na toj poziciji (krilu, op. a.) nam treba svježina. Jan Mlakar? Ne mogu govoriti o onima koji nisu tu - rekao je Riccio.

Kod Slavena zbog kartona nema krilnog napadača Alena Grgića, ali u kadar su se nakon ozljeda vratili Karlo Butić, Matej Šakota, Ante Šuto, Marko Lešković, Michael Agbekpornu i Ilija Nestorovski. Potonji, 34-godišnji makedonski napadač, uoči utakmice s Hajdukom produžio je ugovor sa Slavenom do ljeta 2026.

Nestorovski zna kako je to pobijediti Hajduk. Protiv Splićana je u karijeri odigrao pet utakmica (prve četiri u dresu zaprešićkog Intera) te ima pobjedu, remi i tri poraza. S Interom je pobijedio na Poljudu 8. svibnja 2016. Bilo je 2-0, a Nestorovski je postigao oba gola. Za Hajduk su tad cijelu utakmicu odigrali Lovre Kalinić i Anthony Kalik, koji su i danas u klubu.

