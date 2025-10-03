Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČESTITAMO!

Slavlje Modrićevih u novome domu u Milanu: 'Poseban dan'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Slavlje Modrićevih u novome domu u Milanu: 'Poseban dan'
Foto: Instagram

Luka Modrić raznježio pratitelje emotivnim slikama s rođendana kćeri Sofije! "Poseban dan i posebna djevojčica!" napisao je. Modrić oduševljava na terenu, ali i kao obiteljski čovjek

Luka Modrić (40), kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i nova zvijezda Milana, još je jednom dokazao da su mu obiteljski trenuci na prvom mjestu. Unatoč gustom rasporedu i napornim utakmicama u Serie A, legendarni veznjak pronašao je vremena za proslavu posebnog dana svoje najmlađe kćeri, raznježivši svoje brojne pratitelje diljem svijeta.

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Na profilu na Instagramu podijelio je seriju preslatkih fotografija s proslave osmog rođendana kćeri Sofije. Na slikama se vidi nasmijani Luka kako pozira sa slavljenicom ispred torte s motivima popularnog mačka Garfielda, okruženi brojnim narančastim i žutim balonima koji su upotpunili veselu atmosferu.

"Poseban dan i posebna djevojčica! 🙏🏻 Sretan rođendan, moja predivna princezo! Volim te puno!", napisao je Modrić u emotivnom opisu na engleskom jeziku. Na jednoj od fotografija pridružila im se i ostatak obitelji, supruga Vanja te starija djeca, sin Ivano i kći Ema, zaokruživši sliku sretnog obiteljskog trenutka.

Ova obiteljska idila dolazi u vrijeme kada Modrić, i u 40. godini, proživljava novu nogometnu mladost. Nakon 13 godina u Real Madridu, ovog je ljeta prešao u redove talijanskog velikana AC Milana, gdje je odmah postao ključni igrač. Maestralnim izvedbama ušutkao je kritičare, a njegov dres s brojem 14 postao je najprodavaniji u klubu, pokrenuvši pravu "Modrićmaniju" u Milanu.

Prošli je vikend bio ključan u pobjedi protiv Napolija, a zabio je i pobjednički gol protiv Bologne, dokazujući da su godine za njega samo broj. Ova rođendanska objava pruža rijedak uvid u mirniju stranu njegovog života, daleko od pritiska velikih stadiona i reflektora.

Pratitelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a čestitke za malu Sofiju stizale su sa svih strana svijeta. Komentari poput "Princeza" i "Sofia" uz brojna srca preplavili su objavu, a mnogi su pohvalili Luku kao uzornog oca i obiteljskog čovjeka. Dirljivom objavom kapetan "vatrenih" još je jednom pokazao što mu je najveća motivacija i snaga, podsjetivši obožavatelje da je iza velikog sportaša prije svega predani suprug i otac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025