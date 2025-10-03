Luka Modrić raznježio pratitelje emotivnim slikama s rođendana kćeri Sofije! "Poseban dan i posebna djevojčica!" napisao je. Modrić oduševljava na terenu, ali i kao obiteljski čovjek
Slavlje Modrićevih u novome domu u Milanu: 'Poseban dan'
Luka Modrić (40), kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i nova zvijezda Milana, još je jednom dokazao da su mu obiteljski trenuci na prvom mjestu. Unatoč gustom rasporedu i napornim utakmicama u Serie A, legendarni veznjak pronašao je vremena za proslavu posebnog dana svoje najmlađe kćeri, raznježivši svoje brojne pratitelje diljem svijeta.
Na profilu na Instagramu podijelio je seriju preslatkih fotografija s proslave osmog rođendana kćeri Sofije. Na slikama se vidi nasmijani Luka kako pozira sa slavljenicom ispred torte s motivima popularnog mačka Garfielda, okruženi brojnim narančastim i žutim balonima koji su upotpunili veselu atmosferu.
"Poseban dan i posebna djevojčica! 🙏🏻 Sretan rođendan, moja predivna princezo! Volim te puno!", napisao je Modrić u emotivnom opisu na engleskom jeziku. Na jednoj od fotografija pridružila im se i ostatak obitelji, supruga Vanja te starija djeca, sin Ivano i kći Ema, zaokruživši sliku sretnog obiteljskog trenutka.
Ova obiteljska idila dolazi u vrijeme kada Modrić, i u 40. godini, proživljava novu nogometnu mladost. Nakon 13 godina u Real Madridu, ovog je ljeta prešao u redove talijanskog velikana AC Milana, gdje je odmah postao ključni igrač. Maestralnim izvedbama ušutkao je kritičare, a njegov dres s brojem 14 postao je najprodavaniji u klubu, pokrenuvši pravu "Modrićmaniju" u Milanu.
Prošli je vikend bio ključan u pobjedi protiv Napolija, a zabio je i pobjednički gol protiv Bologne, dokazujući da su godine za njega samo broj. Ova rođendanska objava pruža rijedak uvid u mirniju stranu njegovog života, daleko od pritiska velikih stadiona i reflektora.
Pratitelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a čestitke za malu Sofiju stizale su sa svih strana svijeta. Komentari poput "Princeza" i "Sofia" uz brojna srca preplavili su objavu, a mnogi su pohvalili Luku kao uzornog oca i obiteljskog čovjeka. Dirljivom objavom kapetan "vatrenih" još je jednom pokazao što mu je najveća motivacija i snaga, podsjetivši obožavatelje da je iza velikog sportaša prije svega predani suprug i otac.
