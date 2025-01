Slavni olimpijac ostao bez svega u požaru u Los Angelesu! U kući mu je ostalo deset medalja...

Vatrena buktinja u Los Angelesu progutala je na tisuće domova. Mnogi su ostali bez imovine, a među njima i slavni američki plivač Gary Hall Jr. (50).

On je osvojio čak deset olimpijskih medalja, od toga pet zlatnih, no strahuje da je sve izgubio u požaru. Pobjegao je iz svog doma u Pacific Palisadesu nakon što je kroz prozor vidio požar.

- Razgovarao sam s kćeri na mobitelju i vidio kako plamen izbija. Čule su se eksplozije, nisam imao puno vremena. Vruća žeravica padala je po meni dok sam trčao do auta. Bit će teško vratiti se i pokušati pronaći stvari koje su možda preživjele požar. Nisam imao vremena ništa zgrabiti, sve je nestalo - rekao je Hall, prenosi Daily Mail. .

Sa sobom je imao samo inzulin, sliku svog djeda i vjerski predmet koji mu je dala kći. S njim je bio i pas Puddles. Otišao je kod obitelji u San Diego, ali scene koje je vidio dugo će ga pratiti.

- Ljudi su jednostavno napuštali automobile i bježali, policija im je rekla da to naprave. Takvo što nisam vidio niti u filmovima o apokalipsi - rekao je Hall.

Na GoFundme platformi osvanula je kampanja za pomoć proslavljenom američkom plivaču. Cilj je skupiti 25.000 dolara kako bi mogao krenuti ispočetka.

- Bio je prisiljen ostaviti za sobom sve što je posjedovao, poput nezamjenjivog obiteljskog nasljeđa, fotografija... On je također najvjerojatnije izgubio svojih deset olimpijskih medalja, ali ništa mu ne može oduzeti duh s kojim je osvojio te medalje - piše u opisu.

- Svi žele znati jesu li medalje izgorjele? Da, sve je izgorjelo. To je nešto bez čega mogu živjeti. To su samo stvari. Preplavit će me emocije kada se vratim nazad. Kopat ću po pepelu i vidjeti jesu li se medalje otopile.

Hall je na naslovnicama svjetskih medija bio i 2006. godine nakon što se borio s morskim psom koji je napao njegovu sestru dok su bili u podvodnom ribolovu na Floridi. Posljednjih nekoliko godina radio je kao trener plivanja.

Hall je prvi put na Olimpijskim igrama nastupio u Atlanti 1996. godine sa samo šest godina plivačkog iskustva. Osvojio je dva srebra i dva zlata. U istom ritmu nastavio je i u Sydneyju gdje je osvojio dva zlata i srebro, dok je Ateni 2004. godine došao do zlata i bronce.