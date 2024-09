Slavni trener oštro komentirao suđenje u BiH: 'Najviše bih volio suspenziju do kraja života'

Husref Musemić (63), jedan od najuspješnijih bosanskohercegovačkih trenera u povijesti, komentirao je bez ikakve dlake na jeziku suđenje na utakmici petog kola BiH prvenstva u kojoj je njegov Igman odmjerio snage protiv Veleža. Utakmica je završila bez pobjednika (1-1), a u prvom planu bile su diskutabilne sudačke odluke.

- Došli smo u utakmicu s puno problema... Tri poraza i velikim brojem ozljeda. Čestitke mojim igračima koji su izvukli pozitivan rezultat - rekao je Musemić nakon utakmice. Njegov Igman nalazi se tek na 10. mjestu prvenstva od 12 klubova, a protiv Veleža je osvojio prvi bod.

Iako je javno kritiziranje zabranjeno po kodeksu ponašanja, Musemić se nije zadržavao...

- Očigledno je i u prethodnim utakmicama bilo takvih situacija. Za nekog su završile pozitivno, a za nekog negativno. Ja ću još jednom ovo reći, iako je zabranjeno komentiranje suđenja... Nisam zadovoljan suđenjem - rekao je Musemić i nastavio.

- Neka sudac pogleda utakmicu pa neka vidi gdje je pogriješio. Isto tako, ja ću pogledati utakmicu bezbroj puta kako bi igračima rekao gdje su pogriješili. Bilo bi dobro kada bi i oni malo sami sebe izanalizirali i vidjeli kako to izgleda. Ipak su ovo momci koji su profesionalci, oni žive od ovoga. Došli su igrati prema postojećem pravilniku, ja ne bježim od bilo kakve kazne, najviše bih volio kada bi me suspendirali do kraja života - rekao je slavni trener.

Sarajevo je vodeće u prvenstvu s maksimalnih 12 bodova u četiri utakmice, iako vrijedi istaknuti kako su Zrinjski i Borac odigrali tek jednu utakmicu prvenstva zbog europskih obaveza.