Samo jedno polaganje dijelilo je Sloveniju od finala i prve olimpijske medalje u povijesti. Jedno jedino polaganje. Nažalost, u pogrešnom trenutku za Slovence ukazao se sjajni Nicolas Batum koji je blokirao Prepeliča i poslao Francusku u finale. Bio je to početak raspada slovenske bajke. Ostali su bez finala Olimpijskih igara, a onda i bez bronce.

Cijela nacija bila je na iglama tijekom susreta za treće mjesto protiv Australije, ali polufinalna utakmica iscijedila je ispuhane Slovence koji nisu uspjeli do povijesne medalje. Australija je pobijedila 107-93 i nakon čak četiri poraza u utakmicama za treće mjesto, napokon došla do bronce na Igrama.

S jedne strane nevjerojatno veselje i sreća. Čudesni Patty Mills ubacio je 42 koša u svojoj utakmici karijere koju će teško ikada ponoviti. Krenule su i suze kada se medalja pojavila oko njegova vrata.

- Samo sam želio ostaviti sve što imam na terenu i dovesti se do kraja utakmice s praznim tankom. Znao sam da moramo pronaći dublje rezerve da izvučemo najbolje od nas i to smo učinili. Posebno ovaj čovjek kraj mene. Svašta smo prošli zajedno, na terenu i izvan njega. I sve se isplatilo.

A s druge strane, tuga i bol. Slovenija je igrala sjajnu košarku u Tokiju, poigravala se s Argentinom, Španjolskom i Njemačkoj, no u završnici nije išlo. Luka Dončić još jednom je pokazao zašto je ponajbolji igrač na svijetu. Završio je Igre kao drugi najbolji strijelac s 24.2 koša po utakmici. Bio je maestralan na turniru, slovenski lider sa samo 22 godine. No, nije mogao sam. Bio je na meti protivničkih igrača koji nisu birali sredstva kako ga zaustaviti.

Naporna i iscrpljujuća sezona očito je ostavila traga na ovome genijalcu. Bio je tužan i potišten nakon što je njegova reprezentacija ostala bez bronce, ljutit na sebe i suigrače, ali ostao je gospodin. Čestitao je Australcima koji su ipak bili bolji.

- Veliki respekt za Australiju. Odigrali su čudesno i ne mogu ništa drugo reći. Imao sam osjećaj da ne mogu promašiti i očito su takvu utakmicu zaslužili, jer su igrali bolje od nas. Izuzetno sam ponosan na svoju momčad, ali mi je užasno žao ljudi u mojoj državi. Znam da su svi navijali i željeli tu medalju, kao što smo je željeli i mi. Svima je to bio fokus. Međutim, u posljednje dvije utakmice ponijele su nas emocije, posebno mene. Moram naučiti iz tih utakmica, jer to nije način na koji bi se trebao ponašati. Igrali smo za državu od dva milijuna ljudi i željeli smo medalju. Bili smo daleko od svojih obitelji i vjerujte mi, dali smo sve što smo mogli.

Slovenski izbornik Aleksander Sekulić je pak razloge poraza tražio u kvalifikacijama za OI. Naime, samo su Slovenci igrali kvalifikacije od polufinalista Tokija. Zavapio je i sucima: Zaštitite Dončića!

Od četiri polufinalista mi smo jedni morali igrati uoči Igara i kvalifikacije i za to smo tempirali formu. Teško je imati dva vrhunca forme, posebno drugi na turniru poput ovog. Ipak, šokirali smo svijet, svi su nas se bojali. Znam to. Svi su se bojali Dončića i Prepeliča. I još nešto: Luka Dončić igra protiv pet igrača svaku utakmicu, a oni se služe svim i svačim da ga zaustave. I razumijem njegovu frustraciju, ali isto tako mislim da on mora biti zaštićen - rekao je Sekulić.