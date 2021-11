Slovenija je od svoje samostalnosti samo dvaput igrala na svjetskim prvenstvima, a posljednji put prije 11 godina u Južnoj Africi. Tadašnji izbornik bio je Matjaž Kek koji je i ovaj put pokušao reprezentaciju odvesti na Mundijal u Katar. No, misiju nije izvršio.

Slovenci su kvalifikacije završili na za njih razočaravajućem četvrtom mjestu iza Hrvatske, Rusije i Slovačke. Kek je na klupu reprezentacije sjeo 2018. godine, ugovor mu istječe na ljeto sljedeće godine, no sa savezom je usmeno dogovorio nastavak suradnje do 2024. godine. Potpis na ugovor nije stavio, to je trebala biti samo formalnost, no nakon neuspjeha u kvalifikacijama slovenski stručnjak više ne uživa toliko povjerenje među vrhuškom saveza.

Nije tajna da Dinamo već neko vrijeme želi dovesti Keka na klupu. Prošle godine je slovenski trener bio 'gotova stvar', no došlo je do preokreta u posljednji trenutak pa je klupu preuzeo Zoran Mamić. Damir Krznar i dalje živi u neizvjesnosti Maksimirske 128, svaki novi kiks poljuljao bi njegov status u Dinamu, a čelnici bi jednog dana upravo Keka voljeli vidjeti na klupi. Prošli put je situacija bila drugačija, htio je napraviti rezultat sa Slovenijom, oni ga nisu htjeli pustiti jer je bio vezan ugovorom, a sada ga nitko ne bi trebao zadržavati. Prema pisanju slovenskog SportKluba, to bi se uskoro mogli i dogoditi.

Kako pišu Slovenci, ako Krznar uskoro dobije otkaz u Dinamu, Matjaž Kek bi trebao biti njegov nasljednik, a novi izbornik Slovenije tako bi postao legendarni Robert Prosinečki koji je već neko vrijeme bez posla. Posljednji angažman imao je u turskom Denizlisporu odakle je otišao u studenom prošle godine.

Kek nije htio ništa komentirati, a legendarni žuti nam je kratko poručio:

- Ne znam, svi me zovu, ali mene apsolutno nitko još nije kontaktirao oko te priče - rekao je Prosinečki za 24sata.

Isti medij piše kako je tamošnji savez demantirao dolazak Prosinečkog na klupu reprezentaciju, no nisu otkrili hoće li Kek ostati izbornik.

Podsjetimo, Kek se nedavno spominjao i u kontekstu Hajduka, a tada je na press konferenciji kratko i jasno odgovorio:

- Kako god, uvijek su prisutne medijske spekulacije. Više puta sam govorio da mene to previše ne dira, to je dio mog života, mog poziva. Moj karakter ne bi mi dozvoljavao da miješam kruške i jabuke. Kako bi to izgledalo da ja kao slovenski izbornik, bez obzira na to što nismo uspjeli u ovim kvalifikacijama, nismo se plasirali na veliko natjecanje, ulazim u neke medijske ili bilo kakve druge spekulacije. Ja sad razmišljam o ovom popisu i pripremi utakmice za iduće dvije utakmice i gledam prema idućem ciklusu - kazao je tada slovenski izbornik.

Ipak, tamošnja javnost tvrdi kako je i dalje vjerojatnije da će bivši trener Rijeke ostati na klupi Slovenije nego otići, no iznenađenja su uvijek moguća. I prije godinu dana njegov odlazak u Dinamo bio je 'siguran' pa se dogodio nagli preokret.