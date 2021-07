Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates) pobjednik je 108. izdanja najveće svjetske biciklističke utrke "Tour de Francea" koja je završila u nedjelju u Parizu.

Pogačar je do svoje druge uzastopne pobjede na "Touru" stigao na dominantan način, osvojio je tri etape, u prvom je tjednu bio najbrži u vožnji na kronometar da bi u posljednjem tjednu osvojio dvije uzastopne brdske etape u Pirenejima. Vodstvo u ukupnom redoslijedu preuzeo je nakon osme etape i nakon toga samo povećavao svoju prednost u odnosu na glavne konkurente.

Na kraju je Pogačar imao 5:20 minuta bolje vrijeme od drugog Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), koji je preuzeo ulogu kapetana svoje momčadi tek nakon odustajanja Slovenca Primoža Rogliča, drugoplasirano s prošlogodišnjeg "Toura" zbog brojnih ozljeda zadobivenih u padovima prvoga tjedna, dok je trećeplasirani Ekvadorac Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) zaostao velikih 7:03 minuta.

Pogačar je tako postao 21. višestruki pobjednik "Toura", no u dobi od samo 22 godine i najmlađi s barem dva slavlja na najvećoj svjetskoj biciklističkoj utrci.

Pobjednik posljednje, 21. etape vožene od Chatoua do Elizejskih poljana u Parizu je Belgijanac Wout Van Aert (Jumbo-Visma). On je u završnom sprintu bio brži od drugog sunarodnjaka Jaspera Philipsena (Alpecin-Fenix) i trećeg Britanca Marka Cavendisha (Deceuninck-QuickStep). Van Aert je tako stigao do svoje treće etapne pobjede na "Touru", a svaku je osvojio na različitom terenu. Prvo je bio najbrži u 11. etapi tijekom koje su vozači morali dva puta prijeći preko mitskog uspona na Mont Ventoux, zatim je u subotu bio najbrži i u 20. etapi voženoj na kronometar, da bi u nedjelju u Parizu bio najbrži i u ravničarskoj etapi.

Veliki favorit za pobjedu u posljednjoj etapi bio je Cavendish, koji je slavio na četiri ravničarske etape na ovom "Touru" te stigao do 34 etapna slavlja u karijeri i tako dostigao rekord najvećeg biciklista svih vremena Belgijanca Eddyja Merckxa. Očekivalo se kako bi u nedjelju Cavendish mogao i do svoje 35. etape na "Touru" čime bi postao samostalni rekorder, no Merckxovi sunarodnjaci Van Aert i Philipsen imali su drugačiji plan.