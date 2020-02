'Slučaj Tom Brady': Odlazak najvećeg naznačio bi kraj Patsa

New England Patriotsi već 20 godina, na krilima čudesnog dvojca Tom Brady - Bill Belichick, dominiraju najpopularnijim američkim sportom - NFL-om. Vlasnik Robert Kraft te je 2000. godine imao viziju ili mu se baš sve nevjerojatno poklopilo. Svatko će to gledati na svoj način, no Kraft je 2000. godine povukao neke od najboljih poteza u povijesti američkog sporta. Prvo na klupu za glavnog trenera postavio Billa Belichicka, pa onda u šestoj rundi drafta, na 199. picku uhvatio Toma Bradya. A ostalo je povijest...

Ponos Bostona, pa i cijelog Massachusettsa do te 2000. godine nije osvojio niti jedan Super Bowl naslov, Patriotsi su se zadovoljili tek s dva konferencijska (1985. i 1996.), te pet divizijskih (1963., 1978., 1986., 1996. i 1997.) titula. Danas, 20 godina kasnije, trofejna soba New Englanda djeluje bitno drugačije, Patsi iza sebe imaju šest Super Bowl naslova, 11 konferencijskih i 22 divijska naslova. A u tom su periodu samo dvaput (2002. i 2008.) propustili playoff.

Nevjerojatnoj dominaciji New England Patriotsa mogao bi vrlo brzo doći kraj, Tom Brady je u offseason ušao kao slobodan igrač, sve je izvjesnije kako će 42-godišnji QB napustiti Patriotse. Naravno, za njegove usluge zainteresirani su mnogi (bez obzira na godine), a Brady kako sada stvari stoje bila između tri opcije. Tennessee Titansa, Las Vegas Raidersa ili - ostanka na Gillette stadionu.

Svakom ljubitelju američkog nogometa gotovo je nemoguće zamisliti Toma Bradya u nekom drugom dresu, baš kao što legendarnom Michaelu Jordanu nikada nije 'dobro stajao' onaj Washington Wizardsa. Michael Jordan je i u svom drugom klubu, iako već u poznim godinama pokazao klasu, to će najvjerojatnije napraviti i Brady. Ako se četverostruki MVP Super Bowla još nekome i mora dokazivati. No, dok za budućnost Toma Bradya, kakva god ona bila, i ne moramo brinuti, što bi se u njegovom slučaju dogodilo s Patriotsima?

Lako moguće, raspad sistema. Bill Belichick i New England Patriotsi su u posljednjem desetljeću 'na ime Toma Bradya' svoju momčad redovito osnaživali pravim igračima, veteranima dostojnima borbe za naslov. Jednostavno, svi su željeli čuvati najboljeg QB-a današnjice ili hvatati njegove lopte, Patriotsi su s Bradyem uvijek bili i favoriti za osvajanje Super Bowla. A puno NFL zvijezda u nekim manje kvalitetnim momčadima o tome je moglo samo sanjati.

Veliko je pitanje i tko će zamijeniti Toma Bradyja na poziciji startnog razigravača New England Patriotsa. Glavni favoriti za tu ulogu su Derek Carr iz Las Vegas Raidersa ili pak Andy Dalton iz Cincinnati Bengalsa. Razlog? Derek Carr bi dolaskom Bradya u Raiderse postao pričuva, a riječ je o 28-godišnjaku s 'finom rukom', dok se Bengalsi svog QB-a žele riješiti kako bi na prvom picku ovogodišnjeg drafta pokupili novu senzaciju Joea Burrowa.

New England Patriotsi bi, novog quarterbacka, mogli pokupiti i na draftu koji će se od 23. do 25. travnja održati u Las Vegasu, tu imaju 23. pick prve runde. Riječ je o 'niskom picku', tu Bellichick ne može dočekati nadolazeće zvijezde poput Joea Burrowa, Tue Tagovailoe, Justina Herberta ili Jacoba Easona, ali Patsima bi ostali talentirani klinci kao Jordan Love ili Jake Fromm. Uostalom, Baltimore Ravensi su 2018. godine na 32. picku pokupili Lamara Jacksona, quarterbacka koji je prošle sezone bio MVP sezone, ali i predvodio ligu po TD dodavanjima.

U svakom slučaju budućnost Toma Bradya i dalje će biti glavna tema tijekom offseasona, navijači Patriotsa i dalje vjeruju kako bi 42-godišnji 'GOAT' mogao ostati u New Englandu. Za razliku od cijelog SAD-a, pa i svih relevantnih NFL stručnjaka. Odlaskom najvećeg quarterbacka današnjice, Patsi bi krenuli u ozbiljan 'rebuilding', a na njihovo novo osvajanje Super Bowla navijači bi mogli pričekati. Pa možda i koje desetljeće...