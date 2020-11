Slučajni junak: Atiemwen je prodavao tenisice, a treći je najskuplji dinamovac u povijesti

Na klupi se našao samo zato što je korona virus poharao momčad, a kraj njega su bili dječaci, juniori. I umjesto da Dinamo njega "uvali" Hajduku ili nekom drugom klubu, on je "uvalio" gol, možda vrijedan europskog proljeća

<p>Hajrović, Moubandje, Dilaver, Pinto, Atiemwen. To je bila <strong>Mamićeva</strong> "to go" lista nakon završetka prošle sezone.</p><p>Moubandje je u Alanyasporu, Dilaver u Rizesporu, Pinto u Rio Aveu, a ostale se dvojice Dinamo nije uspio riješiti.</p><p>Ishod? <strong>Hajrović</strong> nije prijavljen za Europu, ali je barem odigrao dvije utakmice u HNL-u, a Atiemwen je ostao nigdje, u vakuumu. Neki se transferi i ideje nisu ostvarili pa se Nigerijac slučajno našao na popisu igrača za Europsku ligu. A kad je korona virus prošarao Dinamov sastav, Atiemwen se - isključivo zbog toga! - našao na klupi protiv Wolfsbergera.</p><p>Kad ono, 15 minuta do kraja, igrač više, igra nikakva, a <strong>Alen Peternac</strong> okreće se prema klupi i ugleda - vrtić! Golman Josipović, Roko Jurišić, Luka Jelenić, Tomislav Krizmanić, Ivijan Svržnjak... I što će, gura u vatru Atiemwena. A on u prvoj minuti svoje prve utakmice ove sezone u četvrtom dodiru s loptom zabija svoj prvi europski gol! I taj otpisani <strong>Iyayi Believe Atiemwen</strong> vraća Dinamovim navijačima vjeru u europsko proljeće.</p><p>Ha, kakav slučajni junak! Ma Dinamo ga je ljetos nudio kao na placu, stranim klubovima pa domaćima, navodno i Hajduku, uz još dva milijuna eura, za Jaira... I nije za njegov ostanak bila presudna njegova ljubav prema Dinamu, ne bojte se. Taj privrženost prema klubu ne poznaje, što je dokazao na inauguracijskoj konferenciji za medije u Dinamu u siječnju 2019., kazavši:</p><p>- Je li mi bilo teško otići iz Gorice? Ne, nije. To je nogomet.</p><p>Tada je došao u Maksimir kao treće najskuplje pojačanje Dinama u povijesti! Ako je vjerovati Transfermarktu, Gorica je dobila 2,65 milijuna eura odštete, skuplji su bili samo <strong>Marko Rog</strong> (pet milijuna eura Splitu) i Luka Ivanušec (tri milijuna Lokomotivi), a najtrofejniji hrvatski klub manje je platio i Juniora Fernandesa, Majera i Posinečkog (po 2,5 milijuna), Brozovića (2,4 mil.), Mandžukića (1,5 mil.), Sammira (1,4 mil.), Oršića, Pjacu, Petkovića i Olića po milijun eura...</p><p>Taj treći najskuplji sinoć je dohvatio 30. nastup za Dinamo, koliko ih je imao i za Goricu u jednoj godini, i tek šesti gol. Prvi europski. Štoviše, više je minuta bio na travnjaku sinoć nego u svim europskim utakmicama u karijeri.</p><p>Malo tko je čuo za Iyayija Believea Atiemwena kada ga je Gorica iz Rizespora dovela besplatno u zimi 2018. S Lukaszom Zwolinskim terorizirao je suparničke obrane, zabio 12 golova i preselio se u Maksimir.</p><p>No, otad je više mijenjao frizure i povlačio se po sudu nego što je igrao. Bojao je kosu, puštao pa šišao čuperke, a vrlo je neugodnu epizodu imao kad ga je jedna djevojka optužila za nasilno ponašanje pa je prenoćio u policiji. No, DORH je odbacio optužbu.</p><p>Obožava brendove Fendi i Gucci, preko Instagrama je s fanovima dijelio svoja shopping iskustva, pozirao sa zlatnim lancima, a zabavljao je dijeleći tenisice iz svoje bogate kolekcije. U ormaru je imao 30-ak pari Balenciagica, čija vrijednost doseže 150.000 kuna. Svoju je, pak, humanu crtu iskazao doniravši 5000 dolara za liječenje bolesne djevojčice, kada je pokrenuo lavinu pomoći.</p><p>Taj Beli, kako su ga prozvali u Gorici, rođen u nigerijskom selu Ogbe, ove sezone, dakle, prije Wolfsbergera nije odigrao ni minutu za Dinamo. Čak ni protiv Ferdinandovca. Zadnju je utakmicu igrao 4. srpnja protiv Intera, a zadnji je gol zabio 9. ožujka, baš 'svojoj' Gorici.</p><p>Ne zbog ozljede nego zato što ga je Dinamo pokušavao nekome "uvaliti". Sad je on "uvalio" Austrijancima gol za pobjedu. Believe Atiemwen održao je vjeru u europsko proljeće.</p>