Sluga: Rijeka i Hrvatska... baš sam u dvije fenomenalne ekipe!

Simon Sluga u ožujku će proslaviti 26. rođendan, odigrati tri uzastopna prvenstvena derbija (Dinamo, Osijek, Lokomotiva) te kao jedan od trojice HNL-igrača sudjelovati u dvije euro-kvalifikacijske utakmice s hrvatskom reprezentacijom. Normalno, treba sačekati ishode svih pet utakmica, ali ovako na prvu... Definitivno jedan od najboljih mjeseci u karijeri Rijekinog vratara!

- Nakon one dvije utakmice sa Engleskom i Jordanom na Rujevici novi izbornikov poziv neopisiva je čast. Biti u hrvatskom dresu je, naravno, najveća moguća čast koja mi se profesionalno uopće može dogoditi. No... Uvijek idem dan po dan, a prvi sljedeći ispit je HNL i gostovanje kod Dinama. Dakle, o reprezentaciji nakon gostovanja kod vodeće momčadi lige - govori Sluga u svom odmjerenom, smirenom stilu.

Klasični produkt generacije sportaša u eri društvenih mreža: svaka riječ može biti krivo protumačena pa tako i javno komentirana od bilo koga. Sluga takvima ne ostavlja prostora.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Trenirao uz Buffona

Na Dalićevom popisu uz Slugu su nepune dvije godine mlađi Livaković te tri godine stariji Kalinić. Sluga je budućnost hrvatske reprezentacije.

- To će odlučivati izbornik i o tome uopće ne želim razmišljati. Ja sam počašćen pozivom i jedva čekam reprezentaciji pomoći na koji god način mogu.

Svaka čast počašćenosti, ali poziv je i priznanje. Niste pozvani 'na lijepe oči' nego zbog toga što dobro branite.

- Ja mislim da bih mogao i bolje! - odgovara Simon koji je, uz Dinamovog vratara Livakovića i lijevog braniča Leovca, jedini iz Prve HNL na užem Dalićevom popisu.

Nogomet se baviti počeo u porečkome Jadranu, a od sjajnih seniorskih partija na Rujevici vodile su ga godine kroz omladinske pogone Dinama, Rijeka, Verone i godinu dana u Juventusu. Uz česte zajedničke treninge sa možda najvećim svih vremena, Gigijem Buffonom, o čemu je prije devet mjeseci za 24sata rekao:

- Buffonovu se nazočnost ne može drukčije opisati nego - karizma. Nema u tome neke logike ili "recepta". Čovjek je lider, jednostavno sve nosi prema naprijed. Godina dana treniranja s Buffonom meni ostaje za sva vremena, a Buffon ostaje najbolji svjetski vratar svih vremena.

Foto: Photo: ActionSport/PIXSELL

Moja Rijeka i moja Hrvatska

Kao senior, a kontinuirano Rijekin igrač, Sluga je bio na posudbama u kostrenskome Pomorcu, Lokomotivi i Speziji. Od ljeta 2016. isključivo i samo u Rijeci. Sve do dresa hrvatske reprezentacije.

- Da, u dvije sam fenomenalne sredine. Rijeka i Hrvatska, vrhunska ozračja, sjajne momčadi. Hrvatska je favorit? Naravno da smo favoriti i protiv Azerbajdžana i kod Mađara, ali sigurno nitko nema iluziju da nas čekaju lake utakmice. To su europske kvalifikacije, žestoke i strahovito zahtjevne utakmice. No ova je generacija pokazala i dokazala koliko je dobra. Jedva čekam okupljanje. No prije toga: Dinamo u Maksimiru.

Svaka se priča vraća na Rijeku...

- Pa da nisam u dobroj Rijeci ne bih bio ni u hrvatskoj reprezentaciji. Sve polazi iz Rijekinih uspjeha. Svatko od pojedinaca tek je dio kluba ili reprezentacije, uspješan sam samo samo ako su uspješne Rijeka i Hrvatska! - rekao nam je Simon Sluga.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ove sezone za Rijeku: na golu 2430 minuta, 26 primljenih golova. Dobiva gol po utakmici. Vratarski je osebujan, odmjeren, ali po potrebi i otvoren. Primjerice, ako treba preuzeti odgovornost. Nakon remija s Osijekom u rujnu prošle godine komentiralo se kako je mogao bolje postaviti živi zid kod Osijekovog gola. Odgovor?

- Vratar je odgovoran za živi zid, on traži broj igrača, kako će stajati... Ako netko misli da sam ja tu kriv i da sam mogao bolje reagirati OK. Nemam uopće s tim problema i slažem se, moja je odgovornost.

Kapetanski. Sa uskoro punih 26 godina, i igrački i ljudski riječki je vratar definitivno - reprezentativni kalibar.