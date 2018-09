Službeno je! Jon Jones vraća se nakon kazne zbog dopinga

Vjerojatno najkompletniji borac kojeg je MMA imao vraća se u kavez. Jon Jones odradio je suspenziju zbog dopinga i predvodit će UFC 230, stigla je potvrda.

Protivnik mu se još uvijek ne zna, no gotovo sigurno to će biti Alexander Gustaffson. Obožavatelji se nadaju da bi, nešto kasnije, konačno moglo doći i do toliko očekivanog dvoboja s Rumble Johnsonom.

Jones se vraća nakon dvogodišnje suspenzije koja je na kraju nešto umanjena. Na kraju krajeva, UFC je taj koji plaća USADA-u, a kada antidopinška agencija ponovno uvrsti borca u svoj proces provjera, tzv. "testing pool", onda to znači da je blizu povratka.

Već ranije šuškalo se da će Jonesov protivnik biti Gustafsson. Kakva borba za povratak! Njegov menadžer i poluteškaš sinoć su na Instagramu objavili fotografiju koja je sve navela na isti trag - povratak u kavez.

Američki mediji malo su prokopali i došli do informacija da se Jones uistinu vraća i da će predvoditi UFC 230.

Odmah se pojavilo pitanje koliko je to potrebno sportu, da se čovjek koji je dva puta pao na doping testu, bio pozitivan na kokain i automobilom udario trudnicu dok je bio pod opijatima pa pobjegao s mjesta nesreće vrati i predstavlja organizaciju kao što je UFC.

No, Jones je karizmatičan lik s velikim brojem obožavatelja, a UFC nije dobrotvorna udruga. Sve se vrti oko novca stoga im je sjeo i više nego dobro. Pogotovo sada kada najjača borilačka organizacija svijeta bilježi najslabije poslovne rezultate u posljednjih nekoliko godina.

Mišljenja su podijeljena, ali nema sumnje kako će i navijači i sam UFC profitirati od Bonesova povratka.