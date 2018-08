Službeno je: Pjaca će nastaviti karijeru na posudbi u Fiorentini

Marko Pjaca je obavio liječnički pregled u Firenci i službeno je postao igrač Fiorentine.

'Viole' su za jednogodišnju posudbu izdvojile dva milijuna eura, a nakon 30. lipnja 2019. imaju pravo otkupa za 20 milijuna eura. Juventus ga u tom slučaju ne može zadržati, samo otkupiti natrag za 26 milijuna eura.

Podsjetimo, Pjaca je u talijansku Serie A 'zakoračio' 21. srpnja 2016. prešavši iz Dinama u Juventus u transferu vrijednom 23 milijuna eura. U Juveu je muku mučio s ozljedama zbog čega nije uspio izboriti mjesto u prvoj postavi te početkom ove godine odlazi na posudbu u njemački Schalke.

Juve ga sada opet šalje na posudbu, ali ovaj puta u Italiju - u Fiorentinu, gdje 'nasljeđuje' bivšeg kapetana i suigrača iz reprezentacije Milana Badelja, koji je potpisao za Lazio.

