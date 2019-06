Smiješni Suarez! Golman dirao rukom, a on je tražio - penal...

Da igrač ne smije loptu dirati rukom, to smo već znali. A da golman ne smije dirati rukom loptu u svom šesnaestercu, eto pak nismo znali. To očito zna samo Luis Suarez.

Urugvaj je pobijedio Čile 1-0 i prošao s dvije pobjede i jednim remijem u četvrtfinale Copa Americe, no priča dana opet je Luis Suarez, Igrala se 22. minuta, a igrač Barcelone krenuo je u jednu akciju. Išao je jedan na jedan s golmanom Čilea Ariasom. Pucao je Suarez, no Čileanac mu je obranio rukom, a napadač Urugvaja tražio penal!?

Foto: RICARDO MORAES

Da, dobro ste pročitali. Suarez je odmah podignuo ruku i signalizirao sucu da sudi penal, a onda kao da je shvatio da je malo pretjerao i uhvatio se za glavu. Očito se ipak sjetio da golman smije dirati loptu rukom u svom kaznenom prostoru.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu.

On je jedan od kontroverznijih igrača na terenu koji na sve načina želi doći do gola, a to je i ovaj put pokazao. Nekada malo pretjera u tim nakanama kada padne teatralno nakon svakog kontakta. Suarez se očito slaže s onom Machiavellijevom izrekom da cilj opravdava sredstvo, a upravo zbog toga nije baš omiljen među navijačima.

Poznati su i svi četvrtfinalisti Cope. Domaćin Brazil je završio kao prvi u skupini i igrat će protiv Paragvaja koji je prolazak dalje osigurao kao druga najbolja treće plasirana momčad. Argentinci predvođeni Leom Messijem igrat će Protiv Venezuele, Kolumbija protiv Čilea, dok će Luis Suarez i njegov Urugvaj igrati protiv Perua koji je dalje prošao kao najbolje trećeplasirana momčad.