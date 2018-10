Smiju se Zvezdi: Sedmica nije izvučena, više sreće drugi put

Otišli na Park Prinčeva, a završili na Roland Garossu, samo je jedna od šala na račun Crvene zvezde koje su osvanule na društvenim mrežama nakon teškog poraza od PSG-a.

Šalom se, naravno, aludira na teniski rezultat, 6-1.

Tako je pukao i Zvezdin niz od 34 utakmice u nizu bez poraza u svim natjecanjima što je posebno šokiralo francuskog novinara Matta Spira, eksperta za Ligue 1.

Red Star unbeaten in 34 games before tonight. Who the hell have they been playing??? — Matt Spiro (@mattspiro) October 3, 2018

- Crvena zvezda nije poražena 34 utakmice prije večerašnjeg meča? S kim su, do vraga, igrali?

Odgovorio mu je odmah jedan navijač Partizana:

- Zvezda igra 14 na 11 u srpskoj ligi. Imaju veliku pomoć sudačke organizacije u Srbiji. Samo pogledaj njihove utakmice u ligi, ako ne zabiju, odmah je tu sudac koji će im dati penal.

Ubrzo je stigao i odgovor navijača Zvezde i u tren je krenula rasprava na relaciji navijača dva najveća srpska kluba.

U teškom porazu posebno je uživao i duhoviti potpredsjednik Partizana Vladimir Vuletić koji je na svom Instagram profilu objavio 'story':

Foto: Instagram

'LOTO sedmica nije izvučena, ali je dobitnik šestice iz Beograda na adresi Ljutice Bogdana 1a', uz dodatak:

'Više sreće u Liverpoolu'.

Vuletić je uz to objavio i arhivsku fotografiju iz 1953. kad je Partizan sa 7-1 pobijedio Zvezdu i dodao kako je Partizan stoga bolji i od PSG-a.

Who the fuck is crvena zvezda lmaoo 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Roberto 🇨🇴🇩🇴 (@RobertoPlatano) October 3, 2018

Awu, CRVENA ZVEZDA (team that played against PSG last night) has a Champions League title. — Patricío (@PatrickJnr) October 4, 2018