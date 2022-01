Presretan sam, ali očito je da Mike i ja nismo odigrali na najvišoj razini. Ne mogu objasniti što je pošlo po krivu u 90 posto meča, samo sam pokušavao nešto pronaći. Atmosfera je takva, stvarno je bilo čudno i strelice su letjele posvuda, ali nasreću sam pobijedio, rekao je nakon osvajanja druge titule prvaka svijeta u pikadu Škot Peter Wright (51).

Iako je ''Snakebite' inače miljenik publike, ovaj se put morao suočiti s fućkanjem i laganim provokacijama u londonskoj Alexandra Palace jer mu je s druge strane bio Englez Michael Smith (31). Željela je domaća publika da njihov sunarodnjak u drugom nastupu u finalu prvi put podigne trofej, a nakon što je izgubio 7-5 pokazao je koliko je to i njemu značilo.

Plakao je od sreće Peter Wright, a 'Bully boy' nije mogao suspregnuti suze i pomiriti se s tim da mu je opet titulu pobjegla 'za dlaku'.

- Ne radi se o meni, već o budućnosti pikada. Nisam trebao uzeti prvi set, mislim, čovječe - idi vježbati izlaze! Nije mi svejedno zbog Michaela, jednom kad uzme veliku titulu, dalje će samo 'gaziti' sve protivnike - rekao je novi svjetski prvak, a onda je priliku za nešto reći dobio i Englez dok je publikom odjekivalo navijanje njegovog imena:

-. Što reći, barem sam osvojio pet setova, a ne tri (op. a. koliko je osvojio u posljednjem finalu svjetskog prvenstva 2019. protiv Michaela van Gerwena). Ništa, vraćam se 'na ploču' i za sljedeću sezonu bit ću spremniji no ikad. Strelice danas nisu željele u bull, ali to je pikado, pretpostavljam - progovorio je Smith nakon što je obrisao suze.

Pobjednik je osvojio 500.000 funti, dok je drugoplasirani uzeo 200.000 funti. A sve je krenulo nervozno nakon što je Wright otvorio meč. U drugom legu j Smithu trebalo čak 28 strelica da završi leg na duploj jedinici, obojica su se dobrano namučila i tako uništila prosjek za cijeli meč jer je Smith nakon prvog seta imao izlaz 1/13 (7.69%), a 'Snakebite' 3/19 (15.79%) uz prosjeke bacanja od 82 što bi mogli vidjeti i na nekom lokalnom turniru, a ne u finalu Svjetskog prvenstva.

No, probudila su se obojica u nastavku, krenule su 'kišiti 180-ke', a do kraja meča je Smith izjednačio Wrightov rekord iz polufinala s 24 pogođene 180-ke u meču, dok je postavio rekord natjecanja s 83 bacanja od 180 i poboljšao ga za 12. No, to mu nije bilo dovoljno, iako je bio jako blizu pobjedi.

Od zaostatka 2-0 je Smith došao na 22, pa poveo 4-3 i 5-4, a izgledalo je da sve ide na stranu Engleza. Mogao je Wright povesti 5-4, ali je gađao bull na 170 iako njegov protivnik nije bio na izlazu, stvorio si probleme pogodivši 25 i vratio 'Bully boya' u meč. iako je na leg izgledalo da Wright to neće izdržati, počeo je igrati maestralno i uzeo tri seta zaredom.

U 10. setu diže prosjek bacanja na 107, zatim u 11. ide i na 112 sa stopostotnim izlascima, a završni set diže na velikih 113 i završava priču te uzima drugi naslov svjetskog prvaka nakon što je 2020. godine pobijedio van Gerwena 7-3. Očekivali smo odličan meč, to smo i dobili izuzev onog nervoznog prvog seta, a na nova uzbuđenja u pikadu nećemo dugo čekati.

Već je krajem mjeseca Ladbrokes Masters, a uskoro bi PDC trebao objaviti deset imena koja ćemo gledati u novoj sezoni Premier lige. Vjerojatno tamo više neće biti Glena Durranta koji je 2020. osvojio natjecanje, a gotovo su sigurni bivši svjetski prvak Gerwyn Price, spomenuti Peter Wright, Michael van Gerwen i četvrtoplasirani na PDC ljestvici James Wade kao i finalist SP-a Michael Smith te branitelj naslova Jonny Clayton. To bi značilo da su još četiri mjesta slobodna, a uskoro ćemo saznati tko će ih popuniti. Mnogi se nadaju da će među njima biti Fallon Sherrock koja je uvelike pomogla popularizaciji sporta, a cijeli roster saznat ćemo uskoro...