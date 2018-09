Snalažljivi Zadrani ravnaju teren na - električnom biciklu

Je li u ovome tajna savršenog terena u Zadru, pitali su se na službenom Twitter profilu Davis Cupa uz snimku domaćina kako na električnom biciklu vuku mrežu po novoigrađenom terenu u Višnjiku.

Is this the secret behind a perfectly swept clay court?



🇭🇷🆚🇺🇸 #DavisCup pic.twitter.com/fvNEVWF2KJ