Snooker majstor išao na turnir u krivi grad, uredno ga izbacili!

Toliko je dobar u svom poslu da je u 20 godina zaradio 5 milijuna eura. Neil Robertson, 'The Thunder from Down Under', australski snooker velemajstor.

2010. postao je svjetski prvak, prvi je ikad u jednoj sezoni nanizao stotinu 'centuries' (kada igrač u jednoj 'posjeti' stolu zabilježi 100 poena), jedini je Australac koji je osvojio ranking turnir, jedan je od samo 13 igrača u povijesti koji su osvajali i Svjetsko prvenstvo, i Masters i Otvoreno prvenstvo Velike Britanije.

Ima 16 osvojenih velikih turnira, još 10 velikih finala, četiri je puta na najvećim turnirima zabilježio maksimum od 147 poena... Nije najbolji ikad, ali jest među najboljima koji su ikad igrali snooker.

Jedan od najboljih prijatelja mu je legendarni Chelseajev kapetan John Terry pa i to govori o karakteru 37-godišnjeg Neila Robertsona koji je, blago rečeno, ležeran. Čovjek jednostavno nije jedan od onih kojima je bilo kakva stega drag životni suputnik.

Foto: /DPA/PIXSELL

Najnoviji biser tog ležernog pristupa donio mu je izbacivanje s turnira i to sa World Opena. Trebao je igrati u Barnsleyu. Zapamtio je ime grada, sjeo u autu i krenuo pobijediti Iana Burnsa na mjestu na kojem se u Barnsleyu uvijek igra. U Metrodome dvorani. U Yorkshireu.

Ljevorukom je snooker-genijalcu navigacija ponudila Barnsley u Gloucestershireu, cca. 250 kilometara dalje. Nije bitno što je bogzna koliko puta igrao u Metrodomeu u Yorkshireu. Jednostavno je vozio, a kad mu 'scenografija' počela postajati sumnjiva bilo je debelo prekasno da promijeni kurs i na vrijeme stigne na meč.

Organizatori? Hladni Englezi u suradnji sa učinkovitim Kinezima. Odluku su donijeli u djeliću sekunde: Robertson je izbačen sa World Opena i može se žaliti 'upravi vodovoda', ali neće biti promjene. Utoliko prije jer... Ovo mu nije prvi put da nije došao na meč.

Na Riga Mastersu nije mogao nastupiti jer mu je otkazan let, Otvoreno prvenstvo Kine je morao preskočiti zbog viroze. To je bilo ove sezone. A jednom je preskočio i Masters u Njemačkoj jer je negdje između Londona i Berlina izgubio putovnicu.

Nekad viša sila, nekad nemar. Organizatori turnira koji ga najavljuju kako jednu od najvećih zvijezda više uopće ne žele razmišljati o razlozima nego ga izbacuju s turnira.

A Robertson... Vjerojatno uživa u nekom pubu usred zelenih brežuljaka. Gloucestershirea.