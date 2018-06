Šok! Egipatska zvijezda slikala se s tiraninom i homofobom...

Svjetsko prvenstvo u Rusiji još nije ni počelo, a već se redaju skandali. Nakon što su se Meksikanci odlučili zabaviti s prostitutkama, na naslovnice u lošem svjetlu dolazi Egipćanin Mohamed Salah.

Jedan od najboljih nogometaša današnjice slikao se s čečenskim vladarom Ramzanom Kadirovim, poznatim po svojoj tiraniji, obračunavanju s neistomišljenicima i homofobiji. Na ruku mu ne ide ni to, što je cijela egipatska reprezentacija odabrala kamp u Groznom u Čečeniji, gdje je visok udio ubojstava i nestajanja Kadirovih političkih neprijatelja.

Ipak, upitno je je li Salah uopće znao s kime pozira, s obzirom na to da su novinari, koji su bili na licu mjesta, rekli da je Egipćanin bio pomalo zbunjen, dok je Kadirov bio oduševljen.

Football star @MoSalah with the head of Chechnya, Ramzan Kadyrov (r), infamous for torture & extrajudicial killings. #WorldCup hasn't even begun & it's already being used to boost the most vile of criminals. (photo via @marcbennetts1) Read about Chechnya: https://t.co/mq6k9V0Lgn pic.twitter.com/BWw58VW4CA