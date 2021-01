Dvije i pol godine sjedio je na klupi, a onda u neočekivanom trenutku dobio otkaz. Ivan Velić više nije trener Cibone, službeno su objavili Cibosi.

Kako saznajemo, iznenadna smjena 'pod tornjem' šokirala je sve pa i igrače. Ne zna se zašto je Velić dobio otkaz, pogotovo jer je vrlo emotivno govorio nakon pobjede protiv Krke.

- Dobra utakmica s naše strane. Kontrolirali smo je od prve do zadnje minute. Čestitam igračima na još jednoj dobroj utakmici, velikoj energiji i želji. To je jedino što tražim od njih. Pomalo se dižemo i nadam se da ćemo nastaviti igrati na ovakav način. Podatak koji ‘bode’ u oči su 14 promašenih slobodnih bacanja, to je stvarno previše. To znači da smo igrali jako dobro usprkos tom ružnom podatku. Kad god je jako bitno, igramo najbolje. Ovo je pobjeda za jednu moju dragu i veliku osobu koja je danas preminula i ovo je za nju - rekao je trener Cibone po završetku očito ne znajući što mu se sprema.

Službena press konferencija o novom treneru bit će u utorak ujutro, no doznajemo da je već poznato tko će preuzeti hrvatskog velikana. Riječ je o Vladimiru Jovanoviću (36), srpskom stručnjaku koji je vodio FMP, a do angažmana u Ciboni bio je pomoćnik Kokoškovu na klupi srpske košarkaške reprezentacije.

Razlaz Velića sa zagrebačkim klubom dogodio se nakon dvije vezane pobjede u ABA ligi. Cibona je prije četiri dana pobijedila Borac 69-65, a u nedjelju je u Draženovu domu pala i Krka 78-69.

Cibona je preuzela kontrolu rezultata u završnici prve četvrtine te do kraja susreta više nije bila u rezultatskom minusu. Imali su Zagrepčani krajem treće četvrtine i 13 koševa prednosti (60-47) samo da bi se Krka četiri minute prije kraja primakla na samo 68-66.

No, tada je ponovno odlično reagirao najbolji igrač susreta, Cibonin 18-godišnji kapetan Roko Prkačin koji je s nekoliko ubačaja odveo svoju momčad do 73-66 da bi Toni Nakić pogodio vjerojatno odlučujuću tricu za 76-68 2:14 minuta prije isteka vremena.

Prkačin je susret završio sa 20 koševa, Damir Markota je dodao 14, dok je u sastavu Krke najefikasniji bio Nejc Barič sa 15 ubačaja.

Velić je u Cibonu došao u lipnju, 2018. godine. U sezoni 2018./2019. ostvario je trofej za pamćenje kada je van svih očekivanja uzeo trofej prvaka države protiv favorizirane Cedevite Olimpije, pobjedivši ih u finalu sa 4:0 u seriji.