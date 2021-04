Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković nije se uspio probiti do finala domaćeg ATP turnira Srbija Open u Beogradu, jer ga je u subotnjem polufinalu svladao Rus Aslan Karacev (ATP - 28.) sa 7-5, 4-6, 6-4.

Karacev je prije dva mjeseca izgubio od Đokovića u polufinalu Australian Opena, ali na zemljanoj podlozi u teniskom centru Novak Rus je slavio nakon maratonske borbe koja je potrajala tri sata i 25 minuta.

Đoković je uspio nadoknaditi set i 'break' zaostatka u drugom (2-4), ali je Karacev 'breakom' u sedmom gemu odlučujućeg seta stvorio ključnu prednost. Rus koji je prije godinu dana bio izvan kruga 250 najboljih tenisača svijeta, ove je sezone već osvojio turnir serije 500 u Dubaiju, a ovo će mu biti drugo finale u karijeri. Za naslov će se boriti protiv boljeg iz polufinalnog dvoboja Japanca Tara Daniela (ATP - 126.) i Talijana Mattea Berrettinija (ATP - 10.).

Inače, Novak se ne nalazi baš u bajnoj formi. Prije tjedan dana ga je u Monte Carlo pobijedio Britanac Daniel Evans kojemu je to bila prva pobjeda na zemlji nakon tri godine. Đokoviću je to bio prvi turnir na zemlji nakon što je osvojio Australian Open, no zemlja mu ove sezone očito ne leži. Pokušao je do naslova na domaćem terenu, ali nije išlo. Rus ga je šokirao.