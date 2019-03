Šok u Chicagu! Kraj sezone za Finca zbog srčanih problema

Finski reprezentativac Lauri Markkanen (22) uplašio je osoblje, trenera i suigrače u Chicago Bullsima. Zvijezdi te NBA franšize detektirani su srčani problemi i Fincu je do daljnjeg zabranjena košarka tako da ga više nećemo gledati na parketima do kraja sezone.

UPDATE: Lauri Markkanen has been undergoing tests to determine the cause of an episode of a rapid heart rate & fatigue during the game in Toronto. Additional testing has been recommended and Markkanen will not return for the remainder of the season.



MORE: https://t.co/Wop8AgpmM7 pic.twitter.com/jlOZ0Bg8wx