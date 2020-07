Šok u Dinamu! Što sad? 'Modri' prema Bišćanu, Vahi ili Kopiću?!

Sve je bilo dogovoreno, čekao se paraf na ugovor Matjaža Keka (58) s Dinamom, a onda je uslijedio neočekivani preokret iz Slovenije. Vremena je sve manje, a 'modri' kreću u potragu za novim rješenjem

<p>Šok. To je riječ koja najbolje opisuje situaciju u Maksimiru nakon vijesti da <strong>Matjaž Kek</strong> ipak ne dolazi u <strong>Dinamo</strong>. Nije se moglo doći do službenog komentara ljudi iz kluba, ali ono što smo doznali zaobilaznim putevima je da su u <strong>Maksimiru </strong>doista šokirani Kekovom odlukom da na kraju ipak ostane slovenski izbornik. Nije se tu posljednjeg dana radilo o novinarskim senzacijama, nego o čistim činjenicama. </p><p>Dinamo je imao spreman ugovor za Keka, znalo se i koliko bi Slovenac trebao zarađivati te na koliko bi trebao potpisati pa je praktički dogovarao i plan priprema i momčad za iduću sezonu. Priča je doista otišla daleko. Kek nije bio na korak, nego na koračić od Maksimira, a na kraju je u srijedu navečer šokantno poručio kako ne želi u neprijateljskim odnosima napustiti klupu svoje reprezentacije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Zaprešiću</strong></p><p>Doista, to je senzacionalni preokret jer još u utorak navečer s Kekom smo razgovarali o Dinamu i u tom razgovoru je izgledalo kako je pitanje dana kad dolazi na potpis ugovora. Što je Keka ponukalo da se predomisli, a praktički je bio pred polaskom u Zagreb, trenutno se može samo nagađati. No, jasno je kako je ovim potezom zadržao simpatije Slovenaca, ali i navijača <strong>Rijeke</strong>. </p><p>Cijeli dan se čekala vijest o tome da je ugovor raskinut, a onda je došlo nešto što nitko u Dinamu nije očekivao. Bili su toliko uvjereni da će Kek biti trener, da u ovom trenutku ne postoji nekakav plan B. <strong>Zoran Mamić</strong> odradit će još dvije utakmice, ali jasno je da neće ostati na klupi i Dinamo se nakon Keka mora okrenuti nekom drugom rješenju. </p><p>Ako bismo išli analizirati, par imena bi moglo biti u igri nakon Kekove odbijenice. <strong>Željko Kopić</strong>, šef omladinske škole, <strong>Goran Tomić</strong>, trener Lokomotive, ali i <strong>Igor Bišćan</strong>, izbornik mlade reprezentacije Hrvatske. Bišćan je bivši kapetan Dinama, lani ih je s Rijekom pobijedio u finalu Kupa i sigurno je da bi mogao biti u razgovorima za novog trenera Dinama. Jedan 'kapitalac' je otpao, a drugi 'kapitalac' ranga Matjaža Keka i veći od njega je svakako <strong>Vahid Halilhodžić</strong>. No, Vaha ima čvrst ugovor s reprezentacijom Maroka, nešto slično kao i Kek sa Slovenijom. </p><p>Sigurno je najveće trenersko ime koje bi Dinamo mogao dovesti u ovom trenutku, ali puno realnijim se čini opcija nekog trenera iz Hrvatske. </p>