Šok u Dortmundu: Nekad igrao za Njemačku, sad se na trening bundesligaša vratio sa 110 kg

Probleme s kilogramima vuče još odmalena, ali nije to spriječilo Niklasa Sülea (28) da dogura do najvećih njemačkih klubova i reprezentacije. Iako je još daleko od poznih igračkih godina, već neko vrijeme nije u fokusu, a jedan od razloga je i višak kilograma, kojim je ovaj put dobrano 'prekardašio'. Vratio se u trening kamp dortmundske Borussije s više od 110 kilograma!

Da, visok je 195 centimetara i 100 kg kod njega ne bi čudilo da je u potpunosti 'utegnut', ali kako piše njemački Bild, prošlih je mjeseci evidentno u lošoj fizičkoj spremi. Zasigurno će morati na poseban režim prehrane, a o svemu je progovorio i njegov bivši trener.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | Foto: Jürgen Fromme/DPA

- U Dortmundu zarađuje 14 milijuna eura godišnje, nečuveno je imati tolik novac i reći 'baš me briga kakav hodam okolo, nije me briga što misli klub'. To nije ispravno, nije problem ako radi to što radi, ali neka kaže klubu 'hej, ljudi, žao mi je, ali želim živjeti po svojim pravilima, nemojte se ljutiti - prokomentirao je Markus Babbel, nekoć Süleov trener u Hoffenheimu.

Nije bio oprezan ni u djetinjstvu, a kako je istaknuo spomenuti trener, brza hrana nije mu bila strana. No, sad mu neće biti strani ni cardio treninzi...