Šok u Dortmundu: Nesuđeni vatreni potpisuje za Chelsea!

Christian Pulišić, američki nogometaš hrvatskog podrijetla, odabrao je svoj sljedeći klub, a radi se o Chelseaju, javlja njemački Bild.

Veznjak Borussije Dortmund već se dogovorio s Chelseajem, a njemački klub je također pristao na dogovor.

Bild report that @cpulisic_10 and @ChelseaFC have agreed on a summer transfer. @BVB have also given their OK - if the money is right. #bvb #cfc