Šok u Engleskoj: Curi popis za SP, velike zvijezde 'izvisile'

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel u petak će konačan popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo, no mediji su već otkrili nekoliko šokantnih odluka. U SAD, Kanadu i Meksiko neće putovati neke od najvećih zvijezda Premier lige, uključujući Phila Fodena i Colea Palmera, piše The Athletic.

Iako se službena objava tek čeka, stoper Manchester Uniteda Harry Maguire već je u četvrtak potvrdio da nije na popisu. Maguire je objavio da je bio zatečen odlukom.

​-"Šokiran sam i shrvan" - poručio je.

Najveće iznenađenje svakako je izostavljanje Phila Fodena. Veznjak Manchester Cityja imao je tešku sezonu s ograničenom minutažom kod Pepa Guardiole i očito nije uspio impresionirati Tuchela na posljednjem okupljanju. Njemački je strateg bio osobito kritičan nakon poraza od Japana 1-0, gdje je Foden igrao u napadu i imao najmanje dodira s loptom od svih startera.

Gotovo ista sudbina zadesila je i Colea Palmera iz Chelseaja. Njegova neuvjerljiva sezona i blijeda partija protiv Japana presudili su mu u žestokoj konkurenciji ofenzivnih veznjaka. Prema medijskim napisima, prekriženi su i Luke Shaw te Adam Wharton.

Tuchelove odluke otvorile su vrata nekim drugim igračima. Prema informacijama koje su procurile, svoje mjesto u reprezentaciji osigurao je Kobbie Mainoo. Mladi veznjak Manchester Uniteda proigrao je pod vodstvom Michaela Carricka i tako zaradio povratak u nacionalnu vrstu nakon duže stanke.

Na popisu bi se trebali naći i Noni Madueke iz Arsenala, Tino Livramento iz Newcastlea te napadač Ivan Toney. Tuchel je očito odlučio graditi momčad s jasno definiranim ulogama, preferirajući igrače koji se uklapaju u njegov sustav umjesto najvećih imena. Engleska, podsjetimo, Svjetsko prvenstvo otvara 17. lipnja protiv Hrvatske.

*Uz korištenje AI-a