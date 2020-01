Šok u Maksimiru: Arijan Ademi odlazi iz Dinama - u Emirate?!

Arijan Ademi trebao bi, kako sada stvari stoje, danas ili sutra napustiti Dinamo. Kapetan 'modrih' karijeru će nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, točnije u Al Nasru kojeg vodi Krunoslav Jurčić. Kako saznajemo, Ademi je već dogovorio sve uvjete s budućim klubom, još samo sve trebaju riješiti Al Nasr i Dinamo.

Ova se priča iznenadila dogodila po povratku 'modrih' iz Rovinja, Ademi će vjerojatno iskoristiti posljednji vlak za odlazak u inozemstvo. U dresu Dinama odigrao je 252 utakmice, zabio 22 gola.

Lider mlade Dinamove momčadi i dalje je ozlijeđen, na pripremama u Rovinju nije odradio niti jedan trening s ostatkom momčadi, već je samostalno trenirao u teretani.

Arijan Ademi u Emiratima će, jasno, zarađivati puno više nego u Dinamu. Nije poznato koliko bi Dinamo trebao inkasirati na svom kapetanu, no čini se kako 'modri' neće raditi nikakve probleme Ademiju ukoliko on sam želi napustiti Maksimir. Nenad Bjelica već je dobro upoznat s ovom situacijom, pa će do kraja pozicije na 'šestici' forsirati Nikolu Moru i Marka Điru...