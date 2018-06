Šok u Parizu: Đoković ispao od talijanske senzacije Cecchinata

Spasio je tri meč lopte, ali Novak Đoković nije se uspio izvući i u najdramatičnijem meču dana u četvrtfinalu Roland Garrosa izbacio ga je talijanski 'zemljaš' Marco Cecchinato (25).

Nakon tri sata i 24 minute velike borbe Cecchinato je postao najniže rangirani polufinalist Roland Garrosa u posljednjih 19 godina.

- Sanjam li? Možda spavam? Ma, ništa ne razumijem - govorio je poslije velikog skalpa.

"Am I dreaming? Maybe I’m sleeping? I don't understand nothing."



