Real u šoku, Zidane je otišao! Favorit za klupu je Pochettino

Odlučio sam da neću nastaviti voditi Real Madrid. Trenutak je čudan, ali ovoj momčadi trebaju promjene kako bi nastavila pobjeđivati, treba novi smjer, novu metodologiju rada i zato sam tako odlučio, rekao je Zinedine Zidane.

Šokantnu odluku samo pet dana nakon osvajanja trećega uzastopnog naslova prvaka Europe francuski stručnjak objavio je na konferenciji za novinare u četvrtak u klupskom kampu Valdebebas.

- Naravno da ovo može biti "doviđenja", Madrid mi je dao sve i ostat ću tu, blizu ovog kluba cijeli život. Naravno da ova odluka za mnoge nema smisla, ali za mene ima. Trenutak je za promjene - dodao je Zizou.

- Navijači? Kao trenera i igrača uvijek su me podržavali. Jako ih volim i moram im se zahvaliti još jednom na svoj podršci. Ima i kompliciranih trenutaka u sezoni koje smo preživjeli, ima i zvižduka, to je sve dio kluba. Navijači su zahtjevni, ali igrači ih trebaju. Kad dođu teški trenuci, moraš podići glavu i navijači ti pomognu.

Ništa nije upućivalo na takav rasplet sve do četvrtka ujutro, kad je medijima poslana obavijest o izvanrednoj konferenciji za novinare. Zidane se sastao s predsjednikom Florentinom Pérezom i rekao mu kako se, nakon 878 dana mandata, 149 utakmica i devet trofeja, više ne vidi u klubu.

Foto: JUAN MEDINA

Što da još tražim od igrača?

- Igračima treba promjena. Želim im se zahvaliti jer su se borili na terenu. Povijest ovog kluba jako je velika i uvijek smo ih pritiskali i tražili više. Ali došao je trenutak u kojem... Što još da ih tražim nakon svega što su tražili sa mnom? Zato vjerujem da trebaju novi smjeri. Oni znaju moju odluku, momčad je zna, javio sam im porukom. Razgovarat ću s kapetanima, već sam razgovarao sa Sergiom Ramosom.

- Ima kompliciranih trenutaka u kojima možeš razmišljati o tome jesi li ti pravi trener za klub. Ima teških trenutaka i onih lijepih, završili smo sa spektakularnim. Ali ima kompliciranih trenutaka u sezoni i zbog toga promišljaš o svemu. Možda se varam, ali vjerujem da je nakon tri godine došao taj trenutak. Kad ne vidim jasno da ćemo nastaviti pobjeđivati... Kad ne vidim jasno stvari kako bih ih želio... Došao je trenutak u kojemu kažeš da je najbolja promjena, da ne nastaviš i činiš gluposti - rekao je Zidane.

Zidane je još prije tri i pol mjeseca najavio kako će se "svim snagama boriti da ostane trener Reala", ali i da će "objaviti prije kraja sezone bude li želio ostati". A to se nije dogodilo.

- Što se promijenilo da otiđem? Ništa se nije promijenilo, to je prirodan slijed. Kad sam 20. veljače rekao to, i mislio sam. Rekao sam da se u ovom klubu radi od trenutka do trenutka. Dan po dan, došao je kraj nakon tri godine. Nisam umoran od treniranja, ali ovdje se završava taj trenutak.

- Sve je puno jednostavnije nego što se čini. Ima trenutaka koje proživljavaš jako i moraš znati kada stati. Činim to zbog dobra ove momčadi. Sa mnom bi bilo komplicirano pobjeđivati u sljedećoj sezoni. Vidjeli smo koliko je bilo komplicirano ove sezone u prvenstvu, to su trenuci koje ne zaboravljam. Kad smo u ovom klubu, to moramo znati. Ne želim započinjati još jednu sezonu koja će završiti loše. Želim da ovu etapu u Real Madridu završim dobro.

Foto: JUAN MEDINA

La Liga mu važnija od tri Lige prvaka

Najbolja mi je uspomena kad me predsjednik doveo ovdje kao nogometaša. Živio sam za to i razgovarao sam s puno ljudi. San je mnogih igrača zaigrati za Real Madrid. Kao trener, najljepše mi je bilo osvojiti La Ligu. A ove sezone najlošiji trenutak bila je utakmica protiv Leganésa.

- Razgovarao sam s predsjednikom dva puta o pojačanjima, što treba činiti s ovom momčadi, nije zato ova odluka. Ona je na dobro svih, prvo mene, a onda i momčadi. Promjena je potrebna za nastavak pobjeđivanja.

Ozbiljnost, rad, predanost, to je ovaj klub. Imati poštovanja prema igračima bilo je temeljno, a igrači nemaju ništa s ovom odlukom. Nakon tri godine u klubu je teško. Ja sam pobjednik, želim pobjeđivati u svemu, ne sviđa mi se gubiti. Ako imam osjećaj da neću pobjeđivati, trebamo napraviti promjenu. Kao igrač, kad sam vidio da neću pobjeđivati, išao sam. Ne predbacujem krivnju ni na koga, mogu je imati samo ja. Odlučio sam i idem. Cristiano Ronaldo? Nema to veze s njim. Bih li tako odlučio da nisam osvojio Ligu prvaka? Ne znam. Može biti, da smo izgubili... Ne znam - zaključio je Zizou.

Foto: JUAN MEDINA

Pérez: Jako me se dojmila ova odluka

- Nakon osvajanja Lige prvaka odluka je neočekivana, ali samo je možemo prihvatiti. Jako je velik dojam ostavila na mene. Volio bih da sam ga morao odgovoriti, ali znam kakav je. Želim mu zahvaliti na prednosti, ljubavi i svemu što je dao Real Madridu ovih godina. Ovo nije oproštaj, ovo je "doviđenja". Ako treba odmor, zaslužio ga je - rekao je Florentino Pérez, predsjednik Reala.

Pochettino preuzima?

Prvi izbor za Zizouova nasljednika na klupi "kraljeva" je Mauricio Pochettino, menadžer Tottenhama, na kojega kladionice stavljaju koeficijent tek 1,80. Španjolski mediji spominju i bivšeg trenera Arsenala Arsenea Wengera (2,50), njemačkog izbornika Joachima Löwa, Antonija Contea i Maurizija Sarrija (po 8).

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kako je stigao na klupu "kraljeva"

Prije sedam i pol godina, u studenom 2010., Zidane je priključen stožeru Joséa Mourinha kao poseban savjetnik na izričiti Mourinhov zahtjev. Godinu dana kasnije postao je Realov sportski direktor. Nakon Mourinhova odlaska za pomoćnog trenera Reala uzeo ga je Carlo Ancelotti. Na ljeto 2014. preuzeo je samostalno B momčad Real Madrida. Real je 4. siječnja 2016. otpustio Rafu Beniteza i imenovao za trenera Zidanea.

Kao trener osvojio je ligu 2017. španjolski superkup 2017. Ligu prvaka 2016, 2017. 2018. Uefin superkup 2016. i 2017. i Svjetsko klupsko prvenstvo 2016. i 2017.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Kovačić: Kod njega smo svi u udarnoj postavi

Hrvatski dvojac Luka Modrić i Mateo Kovačić od sljedeće će sezone imati novog trenera, a Zizou je napravio velike stvari za karijeru mlađeg "vatrenog", kojega je afirmirao i dao mu puno prilika.

- Ako Zidane kaže da ostaneš, da ćeš igrati i da vjeruje u tebe, onda i ostaneš. To je ipak Zidane! Privilegij je kada tako nešto kaže netko poput njega, netko tko je među najboljima na svijetu, među najboljima ikada. Osim toga govorimo o Real Madridu. Kako bih mogao otići odavde? Čast mi je biti dio najvažnijeg kluba na svijetu. Potrebno je shvatiti gdje se nalazimo - govorio je Kovačić prije nekoliko dana, odgovarajući na pitanje kako je prošlo ljeto odlučio ipak ostati u Realu.

- Mlad sam i moram još puno učiti. Kada nam je Zidane rekao da računa sa svima nama, mislio sam da će to biti teško izvedivo. Puno nas je. No uspio je u tome, svi dobivamo priliku. A igrači odgovaraju na terenu. Oni koji izađu daju sve od sebe na travnjaku. To mu je jako važno. Tako da... Kod Zidanea svi možemo biti u udarnoj postavi bez obzira o kakvoj se utakmici radilo. Zadovoljstvo je trenirati kod njega. Trofeji, uostalom, sve govore - dodao je Kovačić.