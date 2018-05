Šok za Francuze! Koscielny je potrgao tetivu i otpao za SP

Francuski stoper Arsenala Laurent Koscielny ozlijedio se u prvom poluvremenu protiv Atletica u Madridu. Nikoga nije bilo blizu, Francuz je nezgodno stao i iskrenuo nogu.

Prekid je trajao nekoliko minuta dok uplakanog igrača nisu iznijeli s travnjaka.

Foto: MATTHEW CHILDS

Tješili su ga i igrači Atletica, prije svega suigrač iz reprezentacije Antoine Griezmann, ali Koscielny je bio neutješan. Po izrazu lica, činilo se to kao teška ozljeda što je kasnije dobilo i potvrdu.

Koscielny goes down with an apparent ankle injury, Arsenal forced to use sub early #ATLvAFC #AtletiArsenal #UEL #AFC pic.twitter.com/F9lKdpsIyp