Šok za GSW! Durantu 'otišla' tetiva, godinu dana oporavka?

Magnetska rezonanca je, izgleda, tek formalnost. Prema svim prognozama jedan od najboljih košarkaša u povijesti Kevin Durant (30) potrgao je Ahilovu tetivu i čeka ga dugotrajni oporavak sa neizvjesnim ishodom.

Durant se ozlijedio u Torontu na petoj utakmici finala sa Raptorsima koju su njegovi Warriorsi morali dobiti (i dobili su, 106-105) da ostanu u igri za svoj treći uzastopni naslov (Toronto vodi 3-2 u finalnoj seriji).

Durant je igrao 11 minuta, postigao 12 poena, zabio tri trice iz isto toliko pokušaja, a onda uz psovke i pomoć medicinskog osoblja GSW-a napustio parket. Iz dvorane je izašao pomažući se štakama.

Foto: Kyle Terada

Bio je to prvi Durantov nastup u ovogodišnjem finalu nakon ozljede gležnja koju je pretrpio još 9. svibnja u konferencijskom polufinalu sa Houstonom.

- Mislim da se nikoga ne može kriviti zbog nove Kevinove ozljede, ali ako javnost treba krivca onda nek' to budem ja. Predsjednik sam košarkaških operacija u ovom klubu i mene se može kriviti - pričao je vidno potreseni Bob Myers, na rubu suza.

- Napravili smo sve da se Durant vrati što brže, ali i jedino kada bude potpuno oporavljen. Svi koji sumnjaju u njegovu posvećenost ovom klubu i momčadi su u krivu. Kevin je sjajan suigrač, sjajna osoba i presretan sam što ga poznajem. Ljudi koji su radili na njegovom oporavku vrhunski su stručnjaci. Na žalost, dogodila se nova ozljeda. Ovo nije pravedno - govorio je Myers.

Ozlijedio se sam, samo je sjeo

Od iste takve ozljede Durantov suigrač, centar Warriorsa DeMarcuc Cousins, oporavljao se gotovo godinu dana. Kevin Durant ozlijedio se sam, bez ikakvog jačeg kontakta, u jednom driblingu. Samo je zašepao i sjeo na parket...

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Durantu je ovo treća sezona u Golden State Warriorsima s kojima je u dvije godine osvojio dva naslova i bio MVP u obje te finalne serije. Za mnoge je u ovom trenutku najbolji igrač na planeti, a definitivno se radi o jednom od najboljih strijelaca i uopće igrača u povijesti košarke.

U NBA je već 12 godina. Draftirali su ga Seattle SuperSonicsi, franšiza je onda prešla u Oklahomu, Durant je 2014. proglašen MVP-jem sezone, ali nije uspio osvojiti naslov dok se nije pridružio Curryu i Thompsonu u Golden Stateu.

Sam igrač je poslije utakmice na svom IG-profilu objavio:

- Trest će se naša dvorana od navijanja u šestoj utakmici. Ne mogu lagati, duša me boli zbog obnavljanja ozljede, ali pobjeda do koje su dečki došli i bez mene u Torontu legla mi je kao čaša tekile na eks i vratila me u život.

Durant je od ovog ljeta slobodan igrač, a NBA insajderi najčešće su ga povezivali sa prelaskom u New York Knickse.

Sada sve dolazi u pitanje. Durant u rujnu puni 30 godina, a ako magnetna rezonanca potvrdi ono čega se svi pribojavaju, pokidana Ahilova tetiva ne samo da mu uništava Finale 2019 nego baca ozbiljnu sjenu i na ostatak karijere.