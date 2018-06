Šok za Milan: Izbačeni su iz Europe sljedeće dvije sezone!

Ono što se već posljednjih nekoliko mjeseci provlačilo po medijima sada je dobilo i konačnu potvrdu - Milan je izbačen iz Europe za sljedeće dvije sezone zbog kršenja financijskog fair - playa!

Talijanski velikan koji je Ligu prvaka osvajao čak tri puta u sezonama 1993./1994., 2002./2003. i 2006./2007. tako je doživio jedan od najvećih udaraca u klupskoj povijesti.

Kineski vlasnik Yohnghong Li prošle je godine kupio klub od Silvija Berlusconija te se odmah bacio u kupovinu novih igrača.

Kupio je Kinez čak 11 novih igrača, a na njih je potrošio 191 milijun eura, no rezultat je izostao, a nisu ni podmirili traženu svotu novca koju je Uefa tražila od njih.

Iako je Milan na sve načine pokušavao uvjeriti Uefu da su postupali prema svim pravilima, iz Uefe nisu bili spremni na razgovore.

- Milan je izbačen iz Europe za sljedeće dvije sezone, bez obzira hoće li se kvalificirati ili ne - stoji u službenom priopćenju Uefe.

UEFA official statement on @acmilan: Italian club banned for 2 years from Champions League and Europa League for disrespect of Financial Fair Play Regulations. More https://t.co/yVPEelumMy